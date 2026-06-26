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豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

快訊／預報仍有「顯著」雨勢 台南市府緊急宣布「26日全市停班停課」

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高雄豪雨狂炸多區積淹水 左營積水30公分如騎水上摩托車

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市左營區民族一路昨晚豪雨積水，民眾稱「像是在騎水上摩托」。圖／擷取自Threads／_hithisisdory
高雄市左營區民族一路昨晚豪雨積水，民眾稱「像是在騎水上摩托」。圖／擷取自Threads／_hithisisdory

高雄市受米克拉颱風、鋒面接近及西南風影響，昨天起出現強降雨，中央氣象署今天凌晨再對高雄、屏東發布大豪雨或超大豪雨特報。高雄多個行政區昨晚降下傾盆大雨，岡山、楠梓、左營、仁武、大寮等地陸續傳出積淹水災情，民眾直呼「雨水像是用倒的」，部分路段積水一度深及機車輪胎，通行受阻。

根據中央氣象署最新雨量統計，截至今天凌晨1時36分，高雄市美濃、旗山、內門等地24小時累積雨量已破400毫米，雨勢驚人。氣象署今天凌晨也再對高雄、屏東發布大豪雨或超大豪雨特報，提醒山區及低窪地區慎防坍方、落石、土石流及淹水災情。

昨晚高雄市區雨勢持續猛烈，岡山、楠梓、左營、仁武、大寮等地陸續出現積水情形，其中左營、楠梓交界的軍校路一度積水約50公分，不少機車泡在水中。

另外，左營區軍校路與海功路口附近、大寮區大寮路665巷等地，積水深度也達約30公分；左營區民族一路與榮佑路口同樣出現積水，往來機車族冒雨騎乘，宛如「騎水上摩托」。由於昨晚雨勢來得又快又猛，不少民眾在社群分享現場畫面，形容「大雨像用倒的」，短時間內就讓道路成了小河。

受到豪雨持續影響，高雄市多處道路通行受阻，相關單位持續掌握各地積淹水狀況，提醒民眾留意最新天氣資訊，非必要避免前往山區、溪邊及易淹水路段，行經積水區務必放慢車速、注意安全，以免發生危險。

高雄市左營區民族一路昨晚豪雨積水，民眾稱「像是在騎水上摩托」。圖／擷取自Threads／_hithisisdory
高雄市左營區民族一路昨晚豪雨積水，民眾稱「像是在騎水上摩托」。圖／擷取自Threads／_hithisisdory

豪雨 淹水 米克拉

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