豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

因颱風外圍環流及西南風豪雨事件，台南晚間持續降雨，台南市政府今凌晨近1時宣布，根據25日晚間11時半最新雨量預報，今天晨間上班上學通勤時間仍有顯著雨勢，為維護市民上班上學安全，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」，今天26日全市停班停課。

2026-06-26 01:09