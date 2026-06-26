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豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課
受颱風「米克拉」外圍環流、鋒面接近以及增強的西南風三重影響，南台灣自25日起降下劇烈豪雨。中央氣象署持續發布豪大雨特報，提醒民眾嚴防致災性強降雨、溪水暴漲及低窪地區積淹水。
高雄市、台南市及屏東縣政府在評估最新氣象預報與雨量累積後，陸續於25日深夜發布最新防災通報，宣布26日（週五）全市、全縣停止上班、停止上課。
根據行政院人事行政總處「天然災害停止上班及上課情形查詢」專區公告資訊，因豪雨影響26日實施停班停課地區，包括：
台南市 🔴 6月26日（五）全市停止上班、停止上課。
高雄市 🔴 6月26日（五）全市停止上班、停止上課。
屏東縣 🔴 6月26日（五）全縣停止上班、停止上課。
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