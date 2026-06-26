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豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

快訊／預報仍有「顯著」雨勢 台南市府緊急宣布「26日全市停班停課」

快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

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豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

聯合新聞網／ 綜合報導
受「米克拉」颱風外圍環流影響，南台灣自25日起降下劇烈豪雨。 記者謝進盛／翻攝 記者謝進盛／翻攝
受「米克拉」颱風外圍環流影響，南台灣自25日起降下劇烈豪雨。 記者謝進盛／翻攝 記者謝進盛／翻攝

受颱風「米克拉」外圍環流、鋒面接近以及增強的西南風三重影響，南台灣自25日起降下劇烈豪雨。中央氣象署持續發布豪大雨特報，提醒民眾嚴防致災性強降雨、溪水暴漲及低窪地區積淹水

高雄市、台南市及屏東縣政府在評估最新氣象預報與雨量累積後，陸續於25日深夜發布最新防災通報，宣布26日（週五）全市、全縣停止上班、停止上課。

根據行政院人事行政總處「天然災害停止上班及上課情形查詢」專區公告資訊，因豪雨影響26日實施停班停課地區，包括：

台南市 🔴 6月26日（五）全市停止上班、停止上課。

高雄市 🔴 6月26日（五）全市停止上班、停止上課。

屏東縣 🔴 6月26日（五）全縣停止上班、停止上課。

高雄市政府26日凌晨宣布，為避免超大豪雨致災，26日全市停止上班、停止上課。（高雄市政府提供）
高雄市政府26日凌晨宣布，為避免超大豪雨致災，26日全市停止上班、停止上課。（高雄市政府提供）

台南市政府今凌晨近1時宣布26日停止上班上課。圖／南市府提供
台南市政府今凌晨近1時宣布26日停止上班上課。圖／南市府提供

屏東縣政府宣布26日停止上班、停止上課。
屏東縣政府宣布26日停止上班、停止上課。

豪雨 淹水 米克拉 停班停課 屏東縣 高雄市

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