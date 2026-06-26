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豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

快訊／預報仍有「顯著」雨勢 台南市府緊急宣布「26日全市停班停課」

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雨像倒的 半個屏東泡水裡

聯合報／ 記者潘奕言林保光巫鴻瑋徐白櫻謝進盛王昭月／連線報導
昨天大雨狂炸，屏東台一線鄰近麟洛鄉果菜批發市場路段因大淹水一度封閉，至中午仍有多部汽車泡在水中。（中央社）
昨天大雨狂炸，屏東台一線鄰近麟洛鄉果菜批發市場路段因大淹水一度封閉，至中午仍有多部汽車泡在水中。（中央社）

南部昨凌晨起豪雨狂炸，屏東長治、內埔、潮州、九如等地嚴重淹水，部分道路瞬間成泥河，洪水灌入民宅，床鋪都漂浮，居民無奈大嘆「半個屏東都泡在水裡」。高雄一名七旬婦遭洪水沖走，尋獲時已溺斃。台南南化積水逾一公尺，十一人受困，消防冒險救援，以收納箱搭配繩索救出約一歲幼童，過程驚險。

昨天雨勢猛烈，屏東萬年溪暴漲，雨水灌入衛福部屏東醫院地下室；潮州也淹水嚴重，消防人員緊急協助光輪路一名行動不便長者撤離。長治鄉德榮村下厝一帶排水溝則溢堤，部分路段水深及腰，街道像河道，當地居民連夜搶救家具家電，整夜無法成眠。民眾形容，雨水快又急，「像用倒的一樣」，不解這次災情為何如此嚴重。

屏東昨成水鄉澤國，消防人員冒雨在潮州救援一名行動不便長者。圖／屏東縣消防局提供
屏東昨成水鄉澤國，消防人員冒雨在潮州救援一名行動不便長者。圖／屏東縣消防局提供

屏東內埔鄉和興村也有多戶民宅進水，居民架起防水閘門仍擋不住水勢，苦笑「外面大淹、裡面小淹」。潮州鎮王姓居民說，八八風災後家裡都沒再淹，這次颱風還沒進來，雨卻下成這樣，像民治溪水位逼近橋底，「從沒看過溪水漲這麼高」。

九如鄉清晨短短一小時降雨就超過百毫米，累積雨量破五百毫米，多處道路及農田積水，九如鄉農會總幹事龔泰文眼見農作物泡湯，驚嘆「八八風災時也沒那麼嚴重」。

這場深夜豪雨，也造成山區土石滑落，春日鄉士文村因坍方，上午近八時率先停止上班上課。但不少民眾上午冒雨趕上班，受困雨中，有人車輛熄火，也有人花平三倍時間才抵達公司。

許多網友湧入縣長周春米臉書質疑「這種天氣還要上班上課」、「縣長你睡醒了嗎？」

屏東縣長周春米忙賠不是，指部分地區雨量逾三五○毫米，考量屏東仍處豪雨狀態，才宣布下午停班停課，不料縣府午後一公布停止班課，網友又炸鍋，指上午好不容易趕到公司，下午又要趕著接小孩，真的擾民。

高雄旗山、美濃、內門地區昨也泥水漫流，美濃有雜貨店貨品來不及收拾，全付水流。 杉林區一名七十三歲黃姓婦人，昨傍晚五時多與古姓丈夫到上平里南河巷旁的農地工作，黃婦疑為清除水溝堵塞物防止水淹，竟不慎失足，當場遭大水沖走，丈夫想拉妻子一把，無奈未拉住，眼睜睜看黃婦消失洪流中。警消於下游約一公里處尋獲黃婦時，已不幸溺斃。

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