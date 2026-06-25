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深夜雨彈不停 全台9縣市、118鄉鎮市區列大雷雨警戒區

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
全台多縣市遭發布大雷雨即時訊息。圖／氣象署提供
全台多縣市遭發布大雷雨即時訊息。圖／氣象署提供

米克拉颱風、鋒面及西南風影響，台灣各地區迎來雨彈侵襲。中央氣象署25日晚間針對多個縣市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾，示警區域恐有有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

警戒區包含宜蘭縣宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、五結鄉；臺北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區；新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區、八里區、平溪區、雙溪區、烏來區；桃園市桃園區、蘆竹區、大園區、龜山區，警戒時間至23時46分。

另針對臺南市佳里區、西港區、七股區、將軍區、北門區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區；高雄市鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區；屏東縣屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉發布大雷雨即時訊息，警戒時間至22時49分。

以及雲林縣北港鎮、麥寮鄉、東勢鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉；嘉義市東區、西區；嘉義縣太保市、朴子市、布袋鎮、民雄鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉、中埔鄉；臺南市新營區、鹽水區、白河區、柳營區、後壁區、東山區、麻豆區、下營區、六甲區、官田區、佳里區、學甲區、北門區亦於大雷雨即時訊息警戒範圍，警戒時間至22時30分。

米克拉 豪雨

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