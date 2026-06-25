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屏東雨量破600毫米 遠超超大豪雨標準…明日降雨恐更劇烈

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
屏東日累積雨量突破600毫米，遠超過超大豪雨等級。圖／本報資料照片
屏東日累積雨量突破600毫米，遠超過超大豪雨等級。圖／本報資料照片

米克拉颱風掃過東部外海北轉朝日本前進，牽引滯留鋒面、改變台灣風場，讓今日一整天大雨狂炸西半部。屏東日累積雨量突破600毫米，遠超過超大豪雨等級。氣象署表示，明日隨著鋒面靠近、西南風加強，北部降雨恐比今日更劇烈。

氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，截至晚間8時，屏東縣單日累積雨量已達644.5毫米，相當驚人，高雄也有451毫米、台南284毫米，另一個降雨熱區北台灣，台北市與新北市日累積雨量皆為264毫米，亦達豪雨等級。

資深預報員朱美霖表示，今日北部地區受颱風北上外圍環流風場近影響，大台北地區顯著降雨。南部地區則是因西到西南風增強，降雨不斷，伴隨短延時強降雨等劇烈天氣型態。今日最大時雨量出現在屏東九如，達134毫米，彰化埔心及高雄美濃則以111.5毫米緊追其後。

以日累積雨量來看，屏東竹田達634毫米，遠超過第二名的高雄美濃457.5毫米、第三名的台南南化284毫米，數字相當驚人，且雨量仍在持續累積。氣象署持續針對高屏發布超大豪雨特報、恆春半島大豪雨特報，全台除台東平地及金馬地區外所有縣市，皆遭發布大雨及豪雨特報，且大雨中伴隨短延時強降雨及持續性降雨。

朱美霖指出，目前颱風最接近台灣的時間點已經過去，但整個低壓帶仍在台灣周遭，雖然沒直接影響但搭配上往台灣靠近的滯留鋒面，明日天氣仍是相當不穩定。中部以北因鋒面靠近有顯著降雨、中南部則是因為西南風持續吹拂，大雨不斷，且雨勢恐比今日更大。

朱美霖提醒，不穩定天氣明日將持續一整天。鋒面影響直到周六，中部以北有大雨或豪雨，尤其北部地區不排除出現局部短延時到豪雨，南部則要留意局部豪雨等級以上降雨。至於今日相對乾爽的東半部地區，由於位在鋒面尾端，再加上午後熱力作用，明日也將有顯著降雨。

氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。圖／氣象署提供
氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。圖／氣象署提供

氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。圖／氣象署提供
氣象署持續較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。圖／氣象署提供

屏東 豪雨 米克拉 氣象署

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