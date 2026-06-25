大雨狂炸！高雄三區累積雨量超過400毫米 柯志恩急勘災

受颱風外圍環流影響，今天暴雨襲擊高屏兩地，高雄美濃、內門及旗山三地累積雨量均超過400毫米，立委柯志恩訪視積淹水區域，民眾陳情野蓮田全被豪雨淹沒、排水溝堵塞及淹水導致車輛拋錨等災情。柯志恩說，極端氣候下，未來防汛須走向「承洪韌性與智慧調度」。

依據中央氣象署資料，6 月25日零時至晚間6時20分，美濃累積雨量達449.5毫米、內門408.5毫米、旗山404毫米，另明日發布局部大豪雨或超大豪雨特報。高市府已宣布那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林、美濃、旗山、內門、杉林及田寮等10個行政區明天停止上班課。

立法委員柯志恩今天上午在立法院參加教師工會記者會，結束後趕回高雄，下午會同市議員林義迪、議員參選人李振豪及旗山南洲里里長黃吉祥等人一同前往訪視旗山、美濃等多個積淹水區域。

美濃農民向柯志恩抱怨，辛苦種植的野蓮田整片被豪雨淹沒，泥沙還灌進民宅。此外，旗山也出現排水溝堵塞，導致路面積淹水；許多旗山、美濃兩地通勤民眾的車輛，因為橋梁淹水導致車輛拋錨、動彈不得。

柯志恩允諾協助野蓮農民爭取災損補助，她也建議，未來氣象署若發布西南氣流、颱風、外圍環流等可能導致強降雨的預報時，針對旗山、美濃的跨河重要橋梁，市府應將河川水位、上游山區雨量預報整合至智慧調度系統，提早做出預警性封橋決策，確保用路人安全。

柯志恩表示，面對極端氣候，現有的防洪手段與措施都將面臨極大挑戰，過去「圍堵、加高堤防」的傳統治水模式已經到了極限，未來的防汛必須走向「承洪韌性與智慧調度」，才能減輕市民面對淹水痛苦。

暴雨襲擊導致住家積淹水，立委柯志恩前往受災家中了解受損情況。圖／立委柯志恩競辦提供