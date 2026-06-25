米克拉對流影響…南部劇烈降雨 第四作戰區備戰操演轉災防整備

受颱風米克拉對流影響，南部今天清晨起劇烈降雨，第四作戰區部分部隊下午已從備戰操演轉為災防整備，並派遣連絡官與預置兵力進駐美濃區公所，守護民眾生命安全。

第四作戰區表示，因應颱風米克拉影響產生強對流，作戰區下午已從立即備戰操演轉為執行災防整備，並派遣連絡官及預置兵力進駐美濃區公所，進行災害防救及預防性撤離等任務，展現國軍能作戰也能災防的精實戰力，全力守護民眾生命財產安全。

第四作戰區指出，國軍官兵秉持「愛民助民」精神，以守護家園為職志，持續落實各項防災整備與災害應變工作，並依天氣狀況機動調整兵力部署，與地方政府及相關救災單位密切協調合作，發揮軍民整合力量，展現軍民一心、同舟共濟堅強韌性。

此外，屏東縣後備指揮部指揮官也偕同潮州鎮公所，共同掌握地方水情；屏東泰武鄉後備軍人輔導中心也協助鄉公所沙包堆置，維護居民生命財產安全。