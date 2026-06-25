下班注意！北部4縣市大雷雨轟到20點 19縣市豪雨下到明天上午

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水！多處路段的水流淹沒路旁車輛的引擎蓋，連三軍總醫院內湖院區也傳出災情，美食街天花板漏水，甚至有崩塌狀況，畫面被民眾傳上threads，直呼：我在室內感受到颱風天。

2026-06-25 15:11