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下班注意！北部4縣市大雷雨轟到20點 19縣市豪雨下到明天上午

下班注意！北部4縣市大雷雨轟到20點 19縣市豪雨下到明天上午

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影
屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影

下午注意！中央氣象署晚間18時02分針對新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至20時02分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

此外，並針對屏東、高雄等19縣市發布豪雨特報，恐一路下到明天上午。

氣象署指出，米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，今(25)日屏東縣地區、高雄市地區有局部大豪雨或超大豪雨，恆春半島有局部豪雨或大豪雨。

至於台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、彰化縣地區、南投縣地區、台南市地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、嘉義市地區、苗栗縣山區、台中市山區、台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、新竹市、苗栗、台中、宜蘭地區、澎湖及臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

豪雨 淹水 米克拉

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中央氣象署下午16時15分針對新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

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