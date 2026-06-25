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雷雨狂炸「郵差連人帶車沖進渠溝」 36件掛號郵件遺失
受米克拉颱風、鋒面及西南風影響，今、明天降雨最為劇烈，不少地方都出現積淹水情況，而中南部雨勢也十分猛烈，高雄旗山一名郵務士甚至連人帶車遭水流沖入路旁的灌溉渠溝，所幸順利脫困。中華郵政表示，該員已平安返回郵局，經查遺失掛號郵件36件，將依規定辦理補償。
中華郵政高雄郵局說明，轄內旗山郵局黃姓郵務士今上午11時20分許，騎經高雄市旗山區東平里竹寮巷，因旗山地區臨時強降雨，造成山區路面流水水勢湍急，該員目視判斷積水未深可通行，未察測流水勢過強，導致連人帶車遭沖入路旁的灌溉溝渠，所幸最後平安順利脫困。
中華郵政指出，高雄郵局平時已向外勤同仁宣導，投遞途中遇有臨時狀況，應就地尋找安全處避險並通報單位主管，黃員脫困後立即通報，單位主管立即到現場關懷與協助，並陪同返回局內，協助處理後續事宜。
受損郵件部分，中華郵政表示，經查，該起事故遺失掛號郵件36件，其中信用卡郵件將聯繫發卡銀行，其餘函件查明寄件資料後婉請補寄，並依規定辦理補償。
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