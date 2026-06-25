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米克拉颱風帶來豪雨 勞動部提醒雇主：加強工作安全

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台北市內湖區上午遭雨彈狂炸，多處積淹水。圖／議員陳宥丞提供
台北市內湖區上午遭雨彈狂炸，多處積淹水。圖／議員陳宥丞提供

依中央氣象署25日最新預報資料顯示，受輕度颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，屏東縣、高雄市有局部大豪雨，各地亦有大雨或豪雨發生之機率，應注意雷擊、強陣風，山區須慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

勞動部職業安全衛生署提醒，從事營造、道路維修、河川整治、邊坡維護、農林漁牧及其他戶外作業之事業單位，應加強防災整備及風險管控措施，避免因豪雨、強風或溪水暴漲等因素造成職業災害。

職安署表示，豪大雨及強風過後，鄰水、邊坡、屋頂修繕、營造工程及外送等作業均易發生溺水、土石崩塌、墜落、倒塌及交通事故等職業災害，雇主應於作業前確實辦理風險評估，落實排水、邊坡監測、撤離通報、施工架及支撐架安全檢查等防災措施，並提供必要之防護設備及個人防護具。

如遇地方政府宣布停止上班上課或現場有立即危險情形時，應立即停止相關作業並撤離人員，以確保勞工作業安全。

職安署再次提醒，事業單位不可輕忽颱風、豪雨及強對流天氣所帶來之高度風險，應依作業環境及天候變化實施風險評估，落實各項安全衛生措施及緊急應變機制，必要時應立即停止危險作業並撤離人員，以防止職業災害發生。

賴清德總統稍早前也表示，受到颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，全台各地出現明顯雨勢，部分地區也傳出積淹水與災情。未來幾天天氣仍不穩定，提醒國人提高警覺，做好防颱、防汛準備。

賴總統說，相關部會都已進入戒備狀態，持續掌握各地雨勢、水情、路況與災害風險。請大家隨時留意中央氣象署與地方政府發布的最新預報及警戒資訊，避免前往山區、海邊、溪流及低窪地區；外出時注意自身安全，不要冒險涉水，也不要強行通過積水路段。

賴總統提到，面對極端氣候挑戰，防災、救災與治水工作不能等，也需要穩定的財政支持。盼立法院朝野各黨團，盡速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。政府會持續緊盯天氣變化，做好應變工作，也會確保防災、救災與民生支持即時到位。

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