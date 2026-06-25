繼旗山、美濃之後 高雄茂林下午4時起停班停課

受米克拉颱風外圍環流影響，高雄山區今日持續出現強陣雨及雷雨，繼旗山、美濃兩區今天（25日）中午起停止上班上課之後，高市府宣布，為維護民眾安全，茂林區自今天下午4時起停止上班、停止上課。

茂林區鄰近屏東，山區雨勢也不小。高市府表示，高雄市茂林區因雨勢持續不斷，為維護民眾安全，自下午4時起停止上班、停止上課。

茂林區公所進一步說明，考量鄰近鄉鎮已宣布停班停課、道路積水情形嚴重，且茂林區雨勢持續不斷，為維護民眾安全，茂林區災害應變中心下午4時起提升為二級開設。

旗山、美濃、杉林、內門等地列入陸上警戒區域，今天下午中央氣象署再度發布大雷雨即時訊息，將持續時間至16時58分。提醒民眾會有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。