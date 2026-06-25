雙颱共舞強降雨 彰化停電戶數最高破1.6萬戶

彰化縣今天下午一點起斷續雷聲隆隆下起大雨，埤頭鄉、竹塘鄉、二林鎮部分地區因淹水造成電線路故障，台電搶修後截至三點仍有8101戶待修，埔心鄉3小時累積雨量136毫米高居全縣之冠，但鄉公所調查主要淹水區在員林交流道往溪湖鎮方向，沒災情傳出。

台電彰化區營業處指出，埤頭鄉崙子村地區、竹塘鄉五庄村地區、二林鎮東勢里地區因超大雷雨造成供電線路故障，停電1萬6101戶，台電工程人員全力搶修，截至下午四點復電1萬4481戶，仍停電1620戶，全力搶修中。

根據中央氣象局資料顯示，受颱風外圍環流及西南風增強影響，彰化縣上午11點起飄雨，午後出現短時強降雨，3小時累積雨量前三名依序為埔心鄉136毫米、溪湖鎮118毫米、田尾鄉101.5毫米。

埔心鄉公所調查災情，淹水區域為彰化交流道接員鹿路往溪湖鎮方向，其餘村庄未接獲民眾通報積水。溪湖鎮公所表示，下午1點到3點大雨市區多條道路淹水，3點過後雨勢轉小積水消退中。

員林市新生路、光明南街等路段一度積水達足踝，居民相當緊張，連忙在門口放置擋水板等設施。自來水公司表示，在萬年路管汰工程的工區因大雨來襲已暫緩施工並做好交維措施，相關機具已撤除並檢視施工地區不影響排水系統，但包商連防滑鐵板做好相關防範措施，台水也會派員定期巡查。