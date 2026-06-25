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影／「活了這麼久...第一次被撤離」花蓮堰塞湖恐溢流 上百人安置

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣鳳林鎮公所下午針對警戒區保全戶啟動預警性撤離。記者王燕華／攝影
花蓮縣鳳林鎮公所下午針對警戒區保全戶啟動預警性撤離。記者王燕華／攝影

花蓮縣萬里溪堰塞湖黃色警戒發布，下游鳳林、萬榮兩鄉鎮公所啟動預防性撤離，共撤離保全戶169人。鳳林鎮85歲古老太太說，活了這麼久，第一次因為堰塞湖被撤離，「沒遇過真的會怕」；萬榮鄉77歲潘姓老翁說，在收容所比較安全，不過還是會掛心山上養的狗沒人餵。

林保署依據中央氣象署今晨5時30分的定量降水預報，預計未來48小時累計降雨量為72.5毫米，已達黃色警戒發佈值，上午8時發布黃色警戒。

下游警戒區涵蓋鳳林、萬榮7個村里，兩公所在國軍協助下，啟動預防性撤離。萬榮鄉明利及萬榮2村共30戶98人，其中實際居住的有85人，須收容的15人，安排在明利國小，其餘依親。鳳林鎮5個里鳳林實際居住及撤離共39戶84人，分成林田山園區中正堂及鳳林鎮樂活會館兩處安置。

鳳林鎮長橋里緊鄰萬里溪，里長邱進崑與公所人員下午前往撤離，他說，當地保全戶共７戶約20人，多數人昨天聽到警車廣播，都已先離開依親。

家住萬榮村的77歲潘姓老翁帶著一只枕頭和些許用品入住明利國小，他說，還是在收容所比較安心，但不知道要住幾天，擔心山上工寮養的狗沒人餵。

林田山中正堂讓鄰近民眾可就近避難，85歲的古老太太說，出生到現在沒遇到堰塞湖，擔心大雨會造成災害，聽到勸導就準備好棉被等用品，配合入住。

花蓮縣府社會處長陳加富、原民處馬呈豪下午到明利國小收容所視察，也協助調度行動廁所與沐浴設施，讓民眾住得更舒適。

陳加富說，去年9月馬太鞍溪堰塞湖災後，縣府已採購2000床福慧床給光復鄉公所，這次調撥130床供鳳林及萬榮鄉使用；另，萬榮鄉有2位身障及1位需洗腎的保全戶，考量醫療需求，鄉公所及衛生局正協調就近安置在鳳林鎮上的安全區域。

他提醒，保全戶請先準備好身分證、健保卡、貴重物品、隨身物品，撤離時對於醫療照護等更加方便。

花蓮鳳林鎮公所啟動預警性撤離，部分民眾就近到林田山的中正堂安置。記者王燕華／攝影
花蓮鳳林鎮公所啟動預警性撤離，部分民眾就近到林田山的中正堂安置。記者王燕華／攝影

花蓮縣萬榮鄉公所在明利國小開設收容所，還有冷氣、飲水等設備。記者王燕華／攝影
花蓮縣萬榮鄉公所在明利國小開設收容所，還有冷氣、飲水等設備。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府社會處長陳加富（左）、原民處長馬呈豪到設在明利國小的收容所，關切安置狀況。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府社會處長陳加富（左）、原民處長馬呈豪到設在明利國小的收容所，關切安置狀況。記者王燕華／攝影

花蓮鳳林鎮公所因應堰塞湖黃色警戒，在國軍兵力協助下，啟動預警性撤離。記者王燕華／攝影
花蓮鳳林鎮公所因應堰塞湖黃色警戒，在國軍兵力協助下，啟動預警性撤離。記者王燕華／攝影

米克拉 豪雨 淹水

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