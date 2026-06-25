快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

強降雨釀災北市逾百戶受損 北市府救災紓困最高可領2萬元

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，受災戶紛紛開始清掃家園、店鋪。記者許正宏／攝影
米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，受災戶紛紛開始清掃家園、店鋪。記者許正宏／攝影

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區今天早上暴雨大淹水，不少民眾受到水災影響導致財損，市府初步統計，受災戶數約100多戶，將依相關規定先給予救災紓困6千至2萬元補助，若有財務損失也可以減免地方稅。

社會局長姚淑文表示，目前初步統計受災戶約有100多戶，市府會根據經濟部水利署所頒布的水災災害的相關救助的規範來辦理，針對於水淹50公分以下每戶6000元、50公分到100公分每戶1萬元、100公分以上每戶是2萬元，會依據各區公所認定來處理，若市民因家中受損，短暫時間需要一些物資也會盡力來幫忙。

財政局長胡曉嵐表示，如果有因強降雨造成財務損失，市民可以辦理地方稅減免，包含的房屋稅、使用牌照稅都可以來做減免，提醒民眾如果有要清理前先拍照，在災情比較集中的地方市府也會主動跟區公所還有監理站來取得相關資料來辦理主動減免。

米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，受災戶紛紛開始清掃家園、店鋪。記者許正宏／攝影
米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，受災戶紛紛開始清掃家園、店鋪。記者許正宏／攝影

米克拉 豪雨 淹水

延伸閱讀

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

內湖暴雨又淹水…許淑華批蔣萬安治水預算翻倍 不見具體戰略藍圖

議員關切氣爆基層負擔　竹市消防局：外勤已回歸、專注第一線救災

大雨持續轟！屏東、內湖重災區 粉專分析：強降雨成因不同

相關新聞

汐止多處淹水...福德三路涵洞休旅車卡住險滅頂 民眾：淹到胸了

受米克拉颱風外圍環流影響，大雨狂炸，新北市汐止區今天上午10點多有多處道路積淹水，南陽街、福德三路口淹水逾腰高度，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車險滅頂。李姓男子說，「今天雨下好大，好像用倒的，整個涵洞淹到胸部以上，全都不能過，洞口一輛休旅車要通週時險被淹沒。」

大雷雨南北夾擊！新北3縣市下1個半小時 南部3縣市下到晚上8點

中央氣象署下午16時15分針對新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水！多處路段的水流淹沒路旁車輛的引擎蓋，連三軍總醫院內湖院區也傳出災情，美食街天花板漏水，甚至有崩塌狀況，畫面被民眾傳上threads，直呼：我在室內感受到颱風天。

屏東豪雨成災！洪水灌入長治鄉豬舍 上百豬隻全泡黃濁泥水

受豪雨襲擊影響，屏東地區多處傳出淹水災情，就連養豬場也難逃洪水侵襲。一名網友在Threads貼出位於屏東長治鄉自家豬舍淹水畫面，只見豬舍內積水已淹至豬隻腹部，上百頭豬被迫站在水中，畫面曝光後，讓網友直呼「這次真的淹得很誇張」。

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，高雄今日清晨降下劇烈豪雨，旗山、美濃、內門等旗美地區短時間累積雨量達大豪雨等級，局部地區一度發生積淹水情形。高市府表示，美濃區、旗山區因大規模豪雨致區內多處積淹水，且獲農村水保署情資，稍後將發布美濃區及旗山區土石流「黃色警戒」， 故宣布美濃區、旗山區今日中午12時起停班、停課。

米克拉颱風帶來豪雨 勞動部提醒雇主：加強工作安全

依中央氣象署25日最新預報資料顯示，受輕度颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，屏東縣、高雄市有局部大豪雨，各地亦有大雨或豪雨發生之機率，應注意雷擊、強陣風，山區須慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。