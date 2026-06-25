強降雨釀災北市逾百戶受損 北市府救災紓困最高可領2萬元

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區今天早上暴雨大淹水，不少民眾受到水災影響導致財損，市府初步統計，受災戶數約100多戶，將依相關規定先給予救災紓困6千至2萬元補助，若有財務損失也可以減免地方稅。

社會局長姚淑文表示，目前初步統計受災戶約有100多戶，市府會根據經濟部水利署所頒布的水災災害的相關救助的規範來辦理，針對於水淹50公分以下每戶6000元、50公分到100公分每戶1萬元、100公分以上每戶是2萬元，會依據各區公所認定來處理，若市民因家中受損，短暫時間需要一些物資也會盡力來幫忙。

財政局長胡曉嵐表示，如果有因強降雨造成財務損失，市民可以辦理地方稅減免，包含的房屋稅、使用牌照稅都可以來做減免，提醒民眾如果有要清理前先拍照，在災情比較集中的地方市府也會主動跟區公所還有監理站來取得相關資料來辦理主動減免。