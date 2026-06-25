快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

米克拉颱風影響今明降雨最劇烈 國籍航空往返日本航班異動1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受米克拉颱風、鋒面及西南風影響，今、明天是降雨最劇烈時間，國籍航空部分往返日本航班異動。聯合報系資料照
受米克拉颱風、鋒面及西南風影響，今、明天是降雨最劇烈時間，國籍航空部分往返日本航班異動。聯合報系資料照

米克拉颱風、鋒面及西南風影響，今、明天是降雨最劇烈時間，華航表示，明天台北、台中往返沖繩航班取消或延後；長榮航空往返沖繩1航班取消；星宇航空則是台北、台中往返沖繩航班延後起飛。

華航指出，受米克拉颱風影響，明天CI120/CI121桃園往返沖繩航班取消；CI122/CI123 桃園往返沖繩（放大機型）、CI132/CI133 高雄往返沖繩航班延後。

長榮航空表示，明天往返沖繩BR112/BR113航班取消。

星宇航空表示，受米克拉颱風影響，星宇航空調整6月26日部分台北、台中往返沖繩航班。JX302台中－沖繩延後至14:55起飛、JX303沖繩－台中延後至18:30起飛、JX870 台北－沖繩延後至14:20起飛、JX871沖繩－台北延後至18:10起飛。

台灣虎航表示，受米克拉颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動為26日IT230/IT231 桃園往返沖繩那霸延後起飛、IT288/IT289 高雄往返沖繩那霸延至27日起飛，且航班編號將調整為IT2288/IT2289。

另外，虎航26日IT792 台中前往沖繩那霸、IT729 沖繩那霸前往高雄航班取消。

米克拉 華航 航班

延伸閱讀

去日本注意！ 米克拉颱風影響 明天國籍航空異動1次看

日本遭梅雨鋒面與雙颱夾擊 九州豪雨警戒升級

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

南高屏等地防豪雨 屏東九如8小時累積雨量359毫米

相關新聞

汐止多處淹水...福德三路涵洞休旅車卡住險滅頂 民眾：淹到胸了

受米克拉颱風外圍環流影響，大雨狂炸，新北市汐止區今天上午10點多有多處道路積淹水，南陽街、福德三路口淹水逾腰高度，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車險滅頂。李姓男子說，「今天雨下好大，好像用倒的，整個涵洞淹到胸部以上，全都不能過，洞口一輛休旅車要通週時險被淹沒。」

大雷雨南北夾擊！新北3縣市下1個半小時 南部3縣市下到晚上8點

中央氣象署下午16時15分針對新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水！多處路段的水流淹沒路旁車輛的引擎蓋，連三軍總醫院內湖院區也傳出災情，美食街天花板漏水，甚至有崩塌狀況，畫面被民眾傳上threads，直呼：我在室內感受到颱風天。

屏東豪雨成災！洪水灌入長治鄉豬舍 上百豬隻全泡黃濁泥水

受豪雨襲擊影響，屏東地區多處傳出淹水災情，就連養豬場也難逃洪水侵襲。一名網友在Threads貼出位於屏東長治鄉自家豬舍淹水畫面，只見豬舍內積水已淹至豬隻腹部，上百頭豬被迫站在水中，畫面曝光後，讓網友直呼「這次真的淹得很誇張」。

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，高雄今日清晨降下劇烈豪雨，旗山、美濃、內門等旗美地區短時間累積雨量達大豪雨等級，局部地區一度發生積淹水情形。高市府表示，美濃區、旗山區因大規模豪雨致區內多處積淹水，且獲農村水保署情資，稍後將發布美濃區及旗山區土石流「黃色警戒」， 故宣布美濃區、旗山區今日中午12時起停班、停課。

米克拉颱風帶來豪雨 勞動部提醒雇主：加強工作安全

依中央氣象署25日最新預報資料顯示，受輕度颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，屏東縣、高雄市有局部大豪雨，各地亦有大雨或豪雨發生之機率，應注意雷擊、強陣風，山區須慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。