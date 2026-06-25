米克拉颱風影響今明降雨最劇烈 國籍航空往返日本航班異動1次看
受米克拉颱風、鋒面及西南風影響，今、明天是降雨最劇烈時間，華航表示，明天台北、台中往返沖繩航班取消或延後；長榮航空往返沖繩1航班取消；星宇航空則是台北、台中往返沖繩航班延後起飛。
華航指出，受米克拉颱風影響，明天CI120/CI121桃園往返沖繩航班取消；CI122/CI123 桃園往返沖繩（放大機型）、CI132/CI133 高雄往返沖繩航班延後。
長榮航空表示，明天往返沖繩BR112/BR113航班取消。
星宇航空表示，受米克拉颱風影響，星宇航空調整6月26日部分台北、台中往返沖繩航班。JX302台中－沖繩延後至14:55起飛、JX303沖繩－台中延後至18:30起飛、JX870 台北－沖繩延後至14:20起飛、JX871沖繩－台北延後至18:10起飛。
台灣虎航表示，受米克拉颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動為26日IT230/IT231 桃園往返沖繩那霸延後起飛、IT288/IT289 高雄往返沖繩那霸延至27日起飛，且航班編號將調整為IT2288/IT2289。
另外，虎航26日IT792 台中前往沖繩那霸、IT729 沖繩那霸前往高雄航班取消。
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