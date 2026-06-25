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北部明日雨更大！ 6縣市山區達停班課標準

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
米克拉颱風北上牽動鋒面往台灣靠近、西南風增強，各地容易出現大雨或豪大雨。圖／本報資料照片
米克拉颱風北上牽動鋒面往台灣靠近、西南風增強，各地容易出現大雨或豪大雨。圖／本報資料照片

米克拉颱風北上牽動鋒面往台灣靠近、西南風增強，各地容易出現大雨或豪大雨。南北兩大降雨熱點，都下到發紫發白，屏東縣單日累積雨量高達525.5毫米，突破超大豪大雨標準。氣象署表示，這樣劇烈天氣明日仍會持續，得等到下周一太平洋高壓增強西伸，天氣才會逐漸回穩。

米克拉颱風正從東部外海朝北直行，雖然距離台灣大約仍有400公里，但颱風外圍環流仍影響台灣周邊天氣環境。氣象署持續針對全台除宜花、金馬地區發布大雨特報，其中屏東縣及高雄市發布超大豪雨特報。

氣象署持續啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業，今日台灣南北各有降雨熱點，截至目前，屏東縣單日累積雨量達525.5毫米、高雄市412.5毫米，台南市則為275毫米。北台灣部分，新北市累積雨量也達249.5毫米、台北市252.5毫米，相當驚人。

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，北部地區上半天受颱風外圍環流風場影響，出現明顯短延時強降雨，高屏地區降雨主要受到颱風引進偏西到西南風，雨時長、雨區廣。

󠀠朱美霖指出，入夜後西半部仍需嚴防大雨、豪雨等級以上降雨，明日全台降雨仍然顯著。明日鋒面更靠近，中部以北降雨較今日更明顯，有機會出現短延時大豪雨，中南部轉吹西南風，降雨熱區從平地移往山區。

氣象署下午4時發布未來24小時累積雨量預測，高雄市、嘉義縣、雲林縣、南投縣、台中市及台東縣共6縣市山區達停班課標準，然各縣市停課與否，以地方政府公布為主。

朱美霖表示，周六西半部有大雨、豪雨機率，東半部則是局部大雨。之後隨著鋒面北抬，周日降雨將會略微趨緩，西半部陣雨或雷雨、東半部則以午後雷陣雨為主。下周一鋒面遠離、西南風減弱轉吹偏南風，水氣減少，但迎風面中南部地區仍有斷斷續續陣雨。隨著太平洋高壓西伸，下周二、三後，天氣將逐漸回穩。

至於外界關心花蓮堰塞湖狀況，預報員鄭傑仁表示，明日中午後至周六，花蓮受鋒面影響，可能出現局部大雨，周日鋒面遠離，因為午後熱對流，山區午後也可能有局部大雨發生。

氣象署發布較大規模豪雨作業。圖／氣象署提供
氣象署發布較大規模豪雨作業。圖／氣象署提供

米克拉 豪雨 淹水

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