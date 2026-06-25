水淹高雄旗山校園 陳其邁要求水利局必須全面檢討

受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強三重夾擊，高雄地區今天降下極端短時強降雨，尤以旗美地區首當其衝，雖中午起緊急停班停課，但仍有部分學生因校園淹水一度無法下課返家，市長陳其邁視察其中積淹水較嚴重的中壇國小後，當場指示水利局必須全面檢討地方排水系統。

高雄市政府在今天上午宣布旗山、美濃地區從中午12時起停班停課，陳其邁也前往旗山、美濃地區勘查校園災情，要求教育局全力協助學校災後復原及環境清理，確保師生安全與校園盡快恢復正常運作。

不過因今天旗美地區雨勢太大，尤其上午9時、10時之間，甚至一度時雨量破百毫米，不少地區都出現淹水，甚至宣布停班停課後，還有部分學生只能待在學校無法立即返家，甚至中壇國小因校園積水情況較為嚴重，恐影響部分校舍供電安全。

對此水利局表示，旗山區溪洲與鯤洲抽水站兩處抽水站均已依標準作業程序即時啟動抽水機組，暴雨期間皆維持正常運轉。

針對中壇國小校園排水、華興街側溝系統及福美路周邊的宣洩不及問題，陳其邁已指示水利局必須全面檢討地方排水系統，加速研擬結構性的改善方案。

水利局坦言，福美路531巷旁的水路屬於福安排水上游的中小排，因下游渠道尚未整治完成，遇到此類極端降雨時便會影響防洪效能。

陳其邁要求水利局、環保局等各局處，務必針對本次豪雨期間暴露出的易積淹水路段與排水瓶頸進行全面盤點，加速推動治水建設，全力提升城市的防洪韌性。