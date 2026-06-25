北市內湖今遇強降雨慘淹 議員幫忙調度救災轟市府：「螺絲沒了」

台北市南港、內湖上午強降雨，多處積淹水，成功路四段、成功公園對面山坡邊，發生土石崩落情形，北市港湖區議員游淑慧、陳宥丞趕往現場，卻發現第一線救災人員「一問三不知」甚至要靠議員幫忙指揮調度物資，直言北市府「不只螺絲鬆了，而且螺絲找不到」。

北市府因應0625颱風外圍環流強降雨事件，災害應變中心上午提升為2級開設，台北市長蔣萬安駐災害應變中心召開工作會議。裁示內湖、南港、信義、士林、北投、中山區，各區公所密切掌握，有任何災情即刻回報。

陳宥丞下午回到議會臨時大會砲轟北市府，他說，上午趕到淹水的地方，已經2級開設，市府人員還要民眾自己搬沙包，但已經淹水了，最後是議員在現場幫忙市府協調，且現場完全沒有抽水機具，也是議員緊急幫調度。

另外，成功路土石崩落，等等下班可能就要塞車，成功路4線道只剩1線道，土石現在卡著，至少要3到4天，結果現場沒有機具，還沒有小山貓去挖石頭。

游淑慧也說，第一線單位本來就應該Standby，對災情通報的資訊，都不能漏掉，但在這個過程裡面，她打電話問，「一問三不知」不覺得這是螺絲鬆了，而且螺絲都找不到了。

議員何孟樺也說，早上內湖的淹水情況很嚴重，她去淹水現場，還遇到民眾想要調抽水機，但打去區公所問，區公所說「民眾要拿身分證來登記，才能借抽水機」但水都已經淹到家裡了。

議員林亮君指出，接下來只會有更多的極端天氣，且颱風季來了，排水箱涵、排水系統、清疏、清淤、山坡地維護的檢修，是不是要趕快來做？避免在接下來颱風季的時候會有更大的災害發生。

苗博雅議員表示，台北市災害防救中心已經升級到了二級開設，竟連最基本的物資跟機具調度都做不到，還要由議員在做第一線指揮調度，幫忙堆沙包，現場連小山貓都調不過來，可說是「不可思議」。

議長戴錫欽表示，不論三級或二級開設，只要有緊急災害或突發事故，必須要有首長親赴現場去處理的，只要跟主席報備，除非大會有不同的意見，就趕快去做現場處理，官員如有需要，就直接跟大會提出，第一時間到現場協助處理。