快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

聽新聞
0:00 / 0:00

北市內湖今遇強降雨慘淹 議員幫忙調度救災轟市府：「螺絲沒了」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市南港、內湖上午強降雨，多處積淹水，議員下午在議會臨時大會質疑市府救災。記者楊正海／攝影
台北市南港、內湖上午強降雨，多處積淹水，議員下午在議會臨時大會質疑市府救災。記者楊正海／攝影

台北市南港、內湖上午強降雨，多處積淹水，成功路四段、成功公園對面山坡邊，發生土石崩落情形，北市港湖區議員游淑慧、陳宥丞趕往現場，卻發現第一線救災人員「一問三不知」甚至要靠議員幫忙指揮調度物資，直言北市府「不只螺絲鬆了，而且螺絲找不到」。

北市府因應0625颱風外圍環流強降雨事件，災害應變中心上午提升為2級開設，台北市長蔣萬安駐災害應變中心召開工作會議。裁示內湖、南港、信義、士林、北投、中山區，各區公所密切掌握，有任何災情即刻回報。

陳宥丞下午回到議會臨時大會砲轟北市府，他說，上午趕到淹水的地方，已經2級開設，市府人員還要民眾自己搬沙包，但已經淹水了，最後是議員在現場幫忙市府協調，且現場完全沒有抽水機具，也是議員緊急幫調度。

另外，成功路土石崩落，等等下班可能就要塞車，成功路4線道只剩1線道，土石現在卡著，至少要3到4天，結果現場沒有機具，還沒有小山貓去挖石頭。

游淑慧也說，第一線單位本來就應該Standby，對災情通報的資訊，都不能漏掉，但在這個過程裡面，她打電話問，「一問三不知」不覺得這是螺絲鬆了，而且螺絲都找不到了。

議員何孟樺也說，早上內湖的淹水情況很嚴重，她去淹水現場，還遇到民眾想要調抽水機，但打去區公所問，區公所說「民眾要拿身分證來登記，才能借抽水機」但水都已經淹到家裡了。

議員林亮君指出，接下來只會有更多的極端天氣，且颱風季來了，排水箱涵、排水系統、清疏、清淤、山坡地維護的檢修，是不是要趕快來做？避免在接下來颱風季的時候會有更大的災害發生。

苗博雅議員表示，台北市災害防救中心已經升級到了二級開設，竟連最基本的物資跟機具調度都做不到，還要由議員在做第一線指揮調度，幫忙堆沙包，現場連小山貓都調不過來，可說是「不可思議」。

議長戴錫欽表示，不論三級或二級開設，只要有緊急災害或突發事故，必須要有首長親赴現場去處理的，只要跟主席報備，除非大會有不同的意見，就趕快去做現場處理，官員如有需要，就直接跟大會提出，第一時間到現場協助處理。

豪雨 淹水 米克拉

延伸閱讀

內湖暴雨又淹水…許淑華批蔣萬安治水預算翻倍 不見具體戰略藍圖

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

議員關切氣爆基層負擔　竹市消防局：外勤已回歸、專注第一線救災

誰是「索資大魔王」掀戰火？沈伯洋提「索資SOP」意外燒到北市議會

相關新聞

汐止多處淹水...福德三路涵洞休旅車卡住險滅頂 民眾：淹到胸了

受米克拉颱風外圍環流影響，大雨狂炸，新北市汐止區今天上午10點多有多處道路積淹水，南陽街、福德三路口淹水逾腰高度，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車險滅頂。李姓男子說，「今天雨下好大，好像用倒的，整個涵洞淹到胸部以上，全都不能過，洞口一輛休旅車要通週時險被淹沒。」

大雷雨南北夾擊！新北3縣市下1個半小時 南部3縣市下到晚上8點

中央氣象署下午16時15分針對新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水！多處路段的水流淹沒路旁車輛的引擎蓋，連三軍總醫院內湖院區也傳出災情，美食街天花板漏水，甚至有崩塌狀況，畫面被民眾傳上threads，直呼：我在室內感受到颱風天。

屏東豪雨成災！洪水灌入長治鄉豬舍 上百豬隻全泡黃濁泥水

受豪雨襲擊影響，屏東地區多處傳出淹水災情，就連養豬場也難逃洪水侵襲。一名網友在Threads貼出位於屏東長治鄉自家豬舍淹水畫面，只見豬舍內積水已淹至豬隻腹部，上百頭豬被迫站在水中，畫面曝光後，讓網友直呼「這次真的淹得很誇張」。

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，高雄今日清晨降下劇烈豪雨，旗山、美濃、內門等旗美地區短時間累積雨量達大豪雨等級，局部地區一度發生積淹水情形。高市府表示，美濃區、旗山區因大規模豪雨致區內多處積淹水，且獲農村水保署情資，稍後將發布美濃區及旗山區土石流「黃色警戒」， 故宣布美濃區、旗山區今日中午12時起停班、停課。

米克拉颱風影響今明降雨最劇烈 國籍航空往返日本航班異動1次看

受米克拉颱風、鋒面及西南風影響，今、明天是降雨最劇烈時間，華航表示，明天台北、台中往返沖繩航班取消或延後；長榮航空往返沖繩1航班取消；星宇航空則是台北、台中往返沖繩航班延後起飛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。