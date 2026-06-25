快訊

特助工作包山包海挨轟…劉伊心開4.5萬月薪徵到人了 應徵者曝光

下游鄉鎮繃緊神經…花蓮堰塞湖蓄水量已達百萬噸 估最快明下午發紅色警戒

並非個案！華銀3分行挪用9客戶462萬元 金管會開罰800萬

聽新聞
0:00 / 0:00

屏縣豪雨成災 停班課反覆網友罵翻…周春米：深感抱歉

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣長周春米上午開始勘災，對於停班課決定「造成大家很多不方便，我們深感抱歉」。圖／縣府提供
屏東縣長周春米上午開始勘災，對於停班課決定「造成大家很多不方便，我們深感抱歉」。圖／縣府提供

屏東縣今天豪大雨不斷，多處道路中斷、民宅淹水。縣府今天早上僅宣布春日鄉士文村停班停課，網友立刻灌爆縣長周春米臉書，縣府直到近中午才宣布下午2時全縣停班課，網友再批縣府政策遲鈍、反覆，周春米則對太晚公布停班停課感到抱歉。

屏東縣今天凌晨起豪大雨不斷，直到早上上班上課時間，已有多處道路嚴重積淹水，民眾因交通中斷卡在途了，有人甚至花了平常的3倍時間才到公司，讓不少民眾湧入周春米的臉書怒批「這種天氣怎麼不停班停課？」質問「縣長你睡醒了嗎？」

縣府上午僅宣布春日鄉士文村停班停課，但隨著災情擴大，縣府上午11時許宣布下午2時起全縣均停班停課，消息一出網路又炸鍋，質疑縣府反應太慢，不少人都已花了更長的時間才到公司，結果竟又宣布下午停班課，還要趕去接孩子，真的擾民。政策反覆也讓縣府陷入「父子騎驢」兩面不討好的窘境。

周春米從上午開始陸續至屏東市、長治鄉、潮州鎮、南州鄉、內埔鄉等地勘查淹水災情，她也表示，昨晚至今早豪大雨，屏東縣很多地方降雨量都超過350毫米，造成積淹水與交通不便。因考量仍在豪雨狀態當中，所以縣府決定下午2時停止上班上課，等水稍退、交通較好通行時，大家再安全返家，「造成大家很多不方便，我們深感抱歉」。

屏東 米克拉 豪雨 淹水

延伸閱讀

屏東下午2時停班課引民怨！周春米：深感抱歉

屏東九如鄉驚人時雨量116.5毫米 民見暴雨喊縣長「快停班課」

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

影／豪大雨殺蛇溪水快滿出來！屏東民眾哀號「半個屏東泡在水裡」

相關新聞

汐止多處淹水...福德三路涵洞休旅車卡住險滅頂 民眾：淹到胸了

受米克拉颱風外圍環流影響，大雨狂炸，新北市汐止區今天上午10點多有多處道路積淹水，南陽街、福德三路口淹水逾腰高度，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車險滅頂。李姓男子說，「今天雨下好大，好像用倒的，整個涵洞淹到胸部以上，全都不能過，洞口一輛休旅車要通週時險被淹沒。」

大雷雨南北夾擊！新北3縣市下1個半小時 南部3縣市下到晚上8點

中央氣象署下午16時15分針對新北市、桃園市、新竹縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分；有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水！多處路段的水流淹沒路旁車輛的引擎蓋，連三軍總醫院內湖院區也傳出災情，美食街天花板漏水，甚至有崩塌狀況，畫面被民眾傳上threads，直呼：我在室內感受到颱風天。

屏東豪雨成災！洪水灌入長治鄉豬舍 上百豬隻全泡黃濁泥水

受豪雨襲擊影響，屏東地區多處傳出淹水災情，就連養豬場也難逃洪水侵襲。一名網友在Threads貼出位於屏東長治鄉自家豬舍淹水畫面，只見豬舍內積水已淹至豬隻腹部，上百頭豬被迫站在水中，畫面曝光後，讓網友直呼「這次真的淹得很誇張」。

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，高雄今日清晨降下劇烈豪雨，旗山、美濃、內門等旗美地區短時間累積雨量達大豪雨等級，局部地區一度發生積淹水情形。高市府表示，美濃區、旗山區因大規模豪雨致區內多處積淹水，且獲農村水保署情資，稍後將發布美濃區及旗山區土石流「黃色警戒」， 故宣布美濃區、旗山區今日中午12時起停班、停課。

米克拉颱風帶來豪雨 勞動部提醒雇主：加強工作安全

依中央氣象署25日最新預報資料顯示，受輕度颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，屏東縣、高雄市有局部大豪雨，各地亦有大雨或豪雨發生之機率，應注意雷擊、強陣風，山區須慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。