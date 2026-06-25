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屏縣豪雨成災 停班課反覆網友罵翻…周春米：深感抱歉
屏東縣今天豪大雨不斷，多處道路中斷、民宅淹水。縣府今天早上僅宣布春日鄉士文村停班停課，網友立刻灌爆縣長周春米臉書，縣府直到近中午才宣布下午2時全縣停班課，網友再批縣府政策遲鈍、反覆，周春米則對太晚公布停班停課感到抱歉。
屏東縣今天凌晨起豪大雨不斷，直到早上上班上課時間，已有多處道路嚴重積淹水，民眾因交通中斷卡在途了，有人甚至花了平常的3倍時間才到公司，讓不少民眾湧入周春米的臉書怒批「這種天氣怎麼不停班停課？」質問「縣長你睡醒了嗎？」
縣府上午僅宣布春日鄉士文村停班停課，但隨著災情擴大，縣府上午11時許宣布下午2時起全縣均停班停課，消息一出網路又炸鍋，質疑縣府反應太慢，不少人都已花了更長的時間才到公司，結果竟又宣布下午停班課，還要趕去接孩子，真的擾民。政策反覆也讓縣府陷入「父子騎驢」兩面不討好的窘境。
周春米從上午開始陸續至屏東市、長治鄉、潮州鎮、南州鄉、內埔鄉等地勘查淹水災情，她也表示，昨晚至今早豪大雨，屏東縣很多地方降雨量都超過350毫米，造成積淹水與交通不便。因考量仍在豪雨狀態當中，所以縣府決定下午2時停止上班上課，等水稍退、交通較好通行時，大家再安全返家，「造成大家很多不方便，我們深感抱歉」。
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