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內湖暴雨又淹水…許淑華批蔣萬安治水預算翻倍 不見具體戰略藍圖

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，留下滿地黃泥水。記者許正宏／攝影
米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，留下滿地黃泥水。記者許正宏／攝影

颱風外圍環流導致台北市強降雨，內湖區傳出多處積淹水災情，北市災害應變中心今早提升為2級開設。北市議員許淑華質疑，北市長蔣萬安明年編列25億元投入治水，比2022年時多出2倍，但蔣上任至今，每年還是淹水，究竟新的治水戰略劇裡改善計畫在哪？

許淑華表示，蔣萬安市長大力推動「無菸城市」政策，甚至規畫明年編列至少1億元經費建置與維護相關設施，但相較之下，攸關市民生命財產安全的治水工程與防災整備，卻遲遲看不到相對應的決心與成效。

她說，上周超大豪雨襲擊台北市，不只是信義區再度傳出淹水災情，公館地區、衡陽路等地也出現道路積淹水情形，內湖部分地區甚至出現半台汽車泡在水中的畫面。其實，早在去年超大豪雨，就造成信義區吳興地區、福德地區嚴重淹水，今年豪雨再度來襲，同樣區域又出現積淹水情形。

她說，這已非單一事件，而是長期存在卻未被有效解決的系統性問題。事實上，相關地區的排水改善與水土保持問題，多年前就已被提出警訊，地方民代也曾要求市府評估擋水牆等改善措施，但至今仍未見具體成果。

她說，蔣萬安市府至今看不出完整且具體的治水藍圖，面對極端降雨日益頻繁的現況，市府沒有提出明確的治水目標，沒有系統性建置擋水牆等防洪設施，也未積極評估滯洪池等更具前瞻性的調洪措施。

許淑華說，同樣地，柯文哲時代曾投入155億元預算推動「海綿城市」建設，目標就是提升城市面對強降雨的調適能力，包含透水鋪面、雨撲滿、綠屋頂、污水再利用等，然而，豪雨來襲，同樣地點反覆淹水，市府有重新檢討？

她說，明年北市府預計編列25億投入治水工作，比2022年蔣市長上任前年度預算11億還多兩倍，而蔣萬安市長上任至今，每年還是淹水，新的治水戰略與具體改善計畫到底在哪裡？市政資源有限，施政必須有輕重緩急。

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