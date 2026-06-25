西南風及鋒面挾雨勢 經濟部應變小組升為二級開設

水利署表示，颱風米克拉已減弱為輕度颱風，逐漸轉往東北方向快速遠離，受外圍水氣、西南風增強及鋒面接近影響，全台至27日有明顯降雨。經濟部今天上午9時提升應變小組為二級開設，水利署署長林元鵬召開防汛整備視訊會議，盤點各分署整備情形。

水利署今天透過新聞稿表示，為因應此次降雨，水利署各分署已備妥17萬6402個防汛塊、2萬5504公尺防水擋板、5萬8482個沙包及太空包；縣（市）政府1792台大型移動式抽水機，其中已預佈994台，798台可機動調度；2664台中小型移動式抽水機，水利署控管98台大型抽水機可機動支援。

水利署提到，另外對22件破堤施工案件及132件在建工程，要求申請破堤施工單位或廠商，依施工計畫或相關應變計畫進行整備；河川重點區域清淤作業迄今完成3037萬立方公尺；與地方政府共同盤點防汛熱點，外水37處、內水83處均已完成因應措施，並提醒地方政府提前防汛部署。

水利署指出，截至今天上午11時已有40處積淹水災情，分布在嘉義縣市、高雄市及屏東縣，預估在雨勢趨緩後多數可退水。

有關水資源部分，水利署說明，寶山、寶二及永和山水庫蓄水率達100%，石門及南化水庫達97%，德基水庫為96%，鯉魚潭水庫為85%，翡翠水庫為81%，蘭潭及仁義潭水庫為70%，曾文及烏山頭水庫為46%，各水資源分署已擬定水庫高水位操作策略，兼顧防洪與供水。

水利署表示，花蓮溪及馬太鞍溪疏濬已達到2210萬立方公尺，加上堤防復建工程超前完成，已恢復標準通洪能力。另外，高規格堤防已於今年6月10日開工，預計明年12月底完成；萬榮既有農路加高部分也已完成4.6公里，守住水防線。

水利署說明，為因應本年度颱洪來砂，已發包五標疏濬工程，共600萬方量能備用，並於現場預佈6台大型移動式抽水，今天再調派2部機組至箭瑛大橋待命。另外，21日萬里溪上游林班地新形成的堰塞湖，水利署也於同日晚間即已應變小組三級開設，並由總工室進駐前進指揮所密切監控。

水利署第九河川分署強調，目前萬里溪河道通洪能力均大於設計通洪流量，但為確保安全，優先針對堤後有重要保全對象的堤段採行保護工程，包括24日已完成鳳林二號堤防堤頭以混凝土方塊加強保護；25日已完成鐵路橋下游右岸護岸，以混凝土方塊於堤頂加高1公尺、長100公尺。

水利署第九河川分署表示，趕辦中工程包括，預計今天可完成的西寶大橋上游右岸林田山堤防堤頭處，採混凝土方塊於堤頂加高2公尺、長300公尺以上；預計26日前完成的前西寶大橋下游右岸森榮一號堤防，採混凝土方塊於堤頂加高1公尺、長950公尺；預計30日前完成萬里溪直衝花蓮溪山興堤防護坦加強保護等措施。