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圖輯／豪雨成災水灌民宅 屏東長治德榮村居民無奈推床搶救家當

攝影中心／ 記者劉學聖／屏東即時報導
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

受到輕度颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強等多重天氣系統影響，屏東縣自今天凌晨起出現持續性強降雨，中央氣象署陸續發布大豪雨甚至超大豪雨等級警報，南部多地災情頻傳。其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。

大雨持續灌入低窪地區，導致排水系統幾近失效，大量雨水倒灌進住家，許多民宅來不及防範便已進水，家具、電器與生活用品遭到浸泡，居民徹夜忙於搶救家當。今晨雨勢稍緩後，街道仍一片汪洋，汽機車必須緩慢涉水通行，濺起大片水花，整個社區宛如水鄉。

在災區現場，更出現令人鼻酸的景象。有居民因積水來得過快，只能臨時將床墊與床架當作簡易載具，在積水中推行，將尚未受損的重要物品搬運至較高處暫放，以降低損失。也有住戶受困家中，外出困難，只能在積水環境中簡單以泡麵果腹，等待水勢退去。多名居民表示，從深夜開始便持續忙於排水與整理，幾乎未曾休息，生活完全被打亂。

當地居民指出，德榮村過去每逢豪雨期間就容易出現積淹水情況，但此次雨勢明顯更為猛烈且集中，不僅淹水範圍擴大，水深與退水速度也較以往更為嚴重，部分老住戶直言已多年未見如此規模的災情。目前相關單位已陸續投入抽水機具與人力進駐災區，加速排水作業並協助居民清理家園，同時提醒民眾遠離低窪及易淹水地區，注意自身安全。地方也持續監控雨勢變化，視情況啟動進一步防災應變措施。居民則盼望雨勢盡快趨緩，讓積水早日退去，恢復正常生活秩序。

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，當地住家幾乎都進水，連床墊都漂浮在泥水上，民眾不知如何是好。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，當地住家幾乎都進水，連床墊都漂浮在泥水上，民眾不知如何是好。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，連當地北極殿都泡在水中，廟方人員連夜搶救。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，連當地北極殿都泡在水中，廟方人員連夜搶救。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，連當地北極殿都泡在水中，廟方人員連夜搶救。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，連當地北極殿都泡在水中，廟方人員連夜搶救。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，連當地北極殿都泡在水中，廟方人員上香祈求老天保佑。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，連當地北極殿都泡在水中，廟方人員上香祈求老天保佑。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，連當地北極殿都泡在水中，廟方人員上香祈求老天保佑。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，連當地北極殿都泡在水中，廟方人員上香祈求老天保佑。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻，居民只能暫時用泡麵果腹。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻，居民只能暫時用泡麵果腹。記者劉學聖／攝影

豪雨 淹水 米克拉

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