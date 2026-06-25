內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水！多處路段的水流淹沒路旁車輛的引擎蓋，連三軍總醫院內湖院區也傳出災情，美食街天花板漏水，甚至有崩塌狀況，畫面被民眾傳上threads，直呼：我在室內感受到颱風天。

三總發新聞稿聲明，受米克拉颱風外圍環流及短延時強降雨影響，今日上午內湖院區地下一樓商店街公共座席區上方，因瞬間雨量過大發生局部滲漏水現象，網路流傳之照片即為事件發生當下之暫時狀況。

三總表示，接獲通報當下，已立即督導商場管理中心啟動工務與安全應變。地下一樓商店街公共座（約100席座席）已進行以下處置，目前均已清理完畢。目前商店街所有店櫃服務與其餘用餐區皆維持正常運作。病患、家屬及醫護同仁的「安全」視為最高指導原則。

台北市災害防救辦公室表示，內湖區、南港區及信義區的區公所均已成立緊急應變小組，以應處突發災情。多位民意代表也在臉書上呼籲，內湖文德路、金龍路、麗山街、內湖路一段、三段、大湖山莊等都傳出有積淹水災情，請大家務必小心。

行經相關路段務必減速慢行，盡量避開積水區域，注意行車及行人安全。如果看到積水、邊坡崩落、土石堵住排水、溪水暴漲或其他災情，請盡快打1999通報，讓市府可以馬上處理。