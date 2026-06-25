快訊

蔡鎮宇發聲明…指責郭明鑑「兼職太多」 未專注銀行本業經營

內湖暴雨淹水！三總美食街天花板漏水 民眾：在室內感受颱風天

Gmail帳號太中二怎麼修改？教你3步驟換掉Google ID名稱、還有次數限制

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：梅雨農損逾1.3億元 萬里溪新生堰塞湖啟動緊急應變

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰（左）。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰（左）。圖／行政院提供

行政院長卓榮泰25日於行政院會聽取農業部「米克拉颱風動態、0608豪雨農業災損救助及堰塞湖監測與處置情形」報告後指出，截至6月23日止，前波梅雨及強降雨已造成全國農業損失達1億3,046萬元，農業部已針對多縣市農損公告天然災害現金救助及低利貸款作物，並要求簡化申報程序，加速協助農民復耕復建。

在農損救助方面，農業部已公告雲林縣及彰化縣落花生、屏東縣部分鄉鎮蔬菜、瓜果、花卉，以及新竹縣部分鄉鎮瓜果類為救助對象。卓榮泰並要求公平交易委員會、農業部、法務部持續關注落花生市場交易動態，聯合稽查，防止哄抬價格，捍衛農民權益。

颱風威脅方面，受米克拉颱風外圍雲系及鋒面影響，25日南部及各地山區有局部大雨，明後兩日午後各地山區仍有短暫雷陣雨及局部大雨風險。卓榮泰要求農業部密切監控農產品交易市場與價格，適時啟動儲備調節機制，維持供需穩定。

堰塞湖監控方面，花蓮縣萬里溪上游於6月21日新形成一處堰塞湖，農業部初步研判係大規模山壁崩塌導致河道阻塞，崩塌區約45公頃，目前蓄水量約78萬公噸。農業部林業及自然保育署已於22日成立「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」，並召開3次會議應處。卓榮泰責成農業部持續監測下游河川情況，並要求交通部、內政部、農業部、原住民族委員會共同研擬疏散撤離計畫、堤防保護及河川疏濬等整備作業。

南投竹山加走寮溪堰塞湖目前蓄水量為6.6萬公噸，壩體出水型態已由溢流轉為滲流，下游沿線無保全住戶，威脅相對較低，農業部仍持續列管監測。

備受國人關注的花蓮馬太鞍溪堰塞湖，目前已呈淺灘狀態，蓄水量低於0.5萬公噸，基本回歸河道型態。惟上游估計仍有約2.4億立方公尺土砂堆積，存在土砂流出及新生堰塞湖的潛在風險，農業部將持續監測並推動國有林治理措施。

卓榮泰最後責成農業部精進土石流及大規模崩塌災害預警判釋，整合跨機關資訊，並要求地方政府落實疏散撤離與自主防災，強調所提供各項時間、數字、人員資訊務必精準，共同確保民眾生命財產安全。

豪雨 淹水 米克拉

延伸閱讀

卓榮泰：馬太鞍溪堰塞湖已成淺灘 續監測致災風險

萬里溪堰塞湖倒數18天蓄滿 避難疏散名單計205人

花蓮萬里溪堰塞湖有潰決風險 下游兩鄉鎮將撤200人

堰塞湖防潰決 鳳林、萬榮估撤208人

相關新聞

汐止多處淹水...福德三路涵洞休旅車卡住險滅頂 民眾：淹到胸了

受米克拉颱風外圍環流影響，大雨狂炸，新北市汐止區今天上午10點多有多處道路積淹水，南陽街、福德三路口淹水逾腰高度，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車險滅頂。李姓男子說，「今天雨下好大，好像用倒的，整個涵洞淹到胸部以上，全都不能過，洞口一輛休旅車要通週時險被淹沒。」

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水！多處路段的水流淹沒路旁車輛的引擎蓋，連三軍總醫院內湖院區也傳出災情，美食街天花板漏水，甚至有崩塌狀況，畫面被民眾傳上threads，直呼：我在室內感受到颱風天。

屏東豪雨成災！洪水灌入長治鄉豬舍 上百豬隻全泡黃濁泥水

受豪雨襲擊影響，屏東地區多處傳出淹水災情，就連養豬場也難逃洪水侵襲。一名網友在Threads貼出位於屏東長治鄉自家豬舍淹水畫面，只見豬舍內積水已淹至豬隻腹部，上百頭豬被迫站在水中，畫面曝光後，讓網友直呼「這次真的淹得很誇張」。

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，高雄今日清晨降下劇烈豪雨，旗山、美濃、內門等旗美地區短時間累積雨量達大豪雨等級，局部地區一度發生積淹水情形。高市府表示，美濃區、旗山區因大規模豪雨致區內多處積淹水，且獲農村水保署情資，稍後將發布美濃區及旗山區土石流「黃色警戒」， 故宣布美濃區、旗山區今日中午12時起停班、停課。

大雷雨狂炸灌飽 南化水庫中午起調節性放水

大雷雨狂炸灌飽 ，原已逼近滿水位的南化水庫今中午起調節性放水 ，提醒下游後堀溪沿岸居民遠離水域。

內湖暴雨又淹水…許淑華批蔣萬安治水預算翻倍 不見具體戰略藍圖

颱風外圍環流導致台北市強降雨，內湖區傳出多處積淹水災情，北市災害應變中心今早提升為2級開設。北市議員許淑華質疑，北市長蔣萬安明年編列25億元投入治水，比2022年時多出2倍，但蔣上任至今，每年還是淹水，究竟新的治水戰略劇裡改善計畫在哪？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。