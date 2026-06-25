卓榮泰：梅雨農損逾1.3億元 萬里溪新生堰塞湖啟動緊急應變

行政院長卓榮泰25日於行政院會聽取農業部「米克拉颱風動態、0608豪雨農業災損救助及堰塞湖監測與處置情形」報告後指出，截至6月23日止，前波梅雨及強降雨已造成全國農業損失達1億3,046萬元，農業部已針對多縣市農損公告天然災害現金救助及低利貸款作物，並要求簡化申報程序，加速協助農民復耕復建。

在農損救助方面，農業部已公告雲林縣及彰化縣落花生、屏東縣部分鄉鎮蔬菜、瓜果、花卉，以及新竹縣部分鄉鎮瓜果類為救助對象。卓榮泰並要求公平交易委員會、農業部、法務部持續關注落花生市場交易動態，聯合稽查，防止哄抬價格，捍衛農民權益。

颱風威脅方面，受米克拉颱風外圍雲系及鋒面影響，25日南部及各地山區有局部大雨，明後兩日午後各地山區仍有短暫雷陣雨及局部大雨風險。卓榮泰要求農業部密切監控農產品交易市場與價格，適時啟動儲備調節機制，維持供需穩定。

堰塞湖監控方面，花蓮縣萬里溪上游於6月21日新形成一處堰塞湖，農業部初步研判係大規模山壁崩塌導致河道阻塞，崩塌區約45公頃，目前蓄水量約78萬公噸。農業部林業及自然保育署已於22日成立「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」，並召開3次會議應處。卓榮泰責成農業部持續監測下游河川情況，並要求交通部、內政部、農業部、原住民族委員會共同研擬疏散撤離計畫、堤防保護及河川疏濬等整備作業。

南投竹山加走寮溪堰塞湖目前蓄水量為6.6萬公噸，壩體出水型態已由溢流轉為滲流，下游沿線無保全住戶，威脅相對較低，農業部仍持續列管監測。

備受國人關注的花蓮馬太鞍溪堰塞湖，目前已呈淺灘狀態，蓄水量低於0.5萬公噸，基本回歸河道型態。惟上游估計仍有約2.4億立方公尺土砂堆積，存在土砂流出及新生堰塞湖的潛在風險，農業部將持續監測並推動國有林治理措施。

卓榮泰最後責成農業部精進土石流及大規模崩塌災害預警判釋，整合跨機關資訊，並要求地方政府落實疏散撤離與自主防災，強調所提供各項時間、數字、人員資訊務必精準，共同確保民眾生命財產安全。