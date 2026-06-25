影／水退了！暴雨導致內湖淹水 災民災後清理不滿市府動作慢

米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市災害應變中心上午提升為2級開設。台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重。

近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，受災戶紛紛開始清掃家園、店鋪，不少店家一邊清掃一邊抱怨，表示災害當下撥打1999、里長電話都無回應，眼見排水溝阻塞讓水位逐步上漲，最終導致受災，而北市工務局、環保局等單位，也在災後來到現場，調動移動式抽水機，並清理阻礙排水口的垃圾雜物等，見市府官員抵達，受災戶在議員協調下與官員對話，面對災民一連串的質疑與提問，讓市府官員頻頻拭汗，當下決定先救災、清理，後續將進行協調會討論災後重建工作。

米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，受災戶紛紛開始清掃家園、店鋪。記者許正宏／攝影