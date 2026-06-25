屏東多處淹水嚴重 民宅、寺廟都遇水厄 縣長周春米勘災

受米克拉颱風外圍環流影響，屏東縣今天凌晨起降下豪大雨，造成多處嚴重積淹水，縣長周春米縣議會結束後，前往縣內各地勘災。縣府提醒，豪大雨造成的淹水及財產損失，民眾要「先拍照、後清理」完整保存受災證據，於災後1個月內提出申請。

周春米今天陸續到衛福部屏東醫院、屏東市頂柳地區、殺蛇溪及長治鄉等地視察災情，了解受災狀況，及現場抽水、支援機具運作情形，並向受影響居民承諾會盡快處理，要求相關單位加速抽排及後續復原工作。

縣府表示，這次豪雨造成多處道路積淹水，包含屏東市盛豐路、工業路、屏東高中前及自由路屏東醫院周邊路段；長治鄉香楊路、埔圳巷及下厝街15號前；麟洛鄉中山路673號前；潮州鎮屏75線、志成路、長安路及北平路；鹽埔鄉維新路大仁科技大學前；九如鄉黃金路等路段。

除平地積淹水外，山區亦傳出零星災情，獅子鄉因豪雨造成土石滑落，目前南世村聯外道路、金卡來產業道路封閉。相關單位持續監控山區道路及邊坡狀況，並盡速辦理搶通作業，維護用路安全。

若豪大雨造成房屋、土地、車輛或營業設備等財產受損，縣府提醒務必「先拍照、後清理」完整保存受災證據，並於災害發生日起1個月內提出申請。

財稅局表示，房屋若因豪大雨受損達3成以上未滿5成者，可減半徵收房屋稅1年；若損壞程度超過5成，則可免徵房屋稅1年。土地因天然災害導致無法使用，或因環境及技術條件限制難以恢復原有用途者，可申請地價稅全免。

汽車或機車（151cc以上）如因豪大雨災害導致毀損報廢，或已向監理機關辦理停駛者，可申請免徵或退還使用牌照稅；如車輛尚可修復，也可依實際修復期間按日申請減免。娛樂稅則可依實際停業天數核減，營業設備受災影響者，亦可依勘查結果申請減免。

屏東縣長治鄉下厝路一帶淹水嚴重，寺廟水已淹超過膝蓋。記者劉學聖／攝影

屏東縣長周春米到屏東市頂柳社區勘查災水情形。圖／縣府提供