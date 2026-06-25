南市菜寮溪水位逼近警戒線！11人一度受困6人已撤離

短延時強降雨狂炸，台南市南化區菜寮溪水位暴漲，中坑里一度水淹逾1公尺深，更傳出3戶11人受困，目前已有6人撤離，其餘就地安置，安全無虞。

南市府水利局說，南化區最大時雨量88毫米，3小時174毫米，造成菜寮溪水位高漲，上游支流因受溪水高漲頂托影響，排水困難，致台20線沿線部分橋樑預警性封閉，並致菜寮溪支流沿岸中坑里水淹逾1公尺深，共計3戶11人。

經警消及南化區公所協助，已有6人順利撤離，其餘5人不願離開，安全無虞下協助將1名行動不便長者移動往屋內高處，其餘均就地安置。

經查，該菜寮溪支流淹水地點位屬國有林事業區交界，大部分為農業部林業及自然保育署管理土地，且該段菜寮溪係屬經濟部水利署第六河川分署管轄，南市府水利局後續將邀研商淹水情形，以利推動辦理相關排水改善作業，以期全面提升區域排洪能力。