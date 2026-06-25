影／豪雨重創屏東 居民推漂浮床墊搶救家當、泡水吃泡麵苦撐

受到輕度颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，屏東縣自今天凌晨起降下豪大雨，中央氣象署持續發布大豪雨甚至超大豪雨等級警報，多處地區傳出積淹水災情。其中長治鄉德榮村下厝一帶災情嚴重，部分地區積水一度達腰部高度，道路宛如河道，大量雨水湧入民宅，居民徹夜搶救家當，苦不堪言。

今天上午德榮村街道幾乎全面泡在泥黃色積水中，汽機車涉水而過激起陣陣浪花，不少民眾一早醒來便發現家門口已成一片汪洋。由於積水來得又快又急，許多住戶根本來不及防範，家具、電器及生活用品紛紛遭到泡水損壞。有居民無奈只能將床墊及床架當成臨時載具，推著漂浮在泥水上的床墊搶救家中物品，希望將尚未浸濕的重要家當移往較高處保存。還有民眾受困家中，無法正常生活，只能站在積水中以泡麵充飢果腹，無奈表示「從半夜忙到現在都沒辦法休息，不知道晚上該怎麼睡覺」。

居民指出，德榮村多年來每逢豪雨便容易出現淹水情形，但此次雨勢特別猛烈，積水範圍及深度都相當驚人，不少長輩看了也直呼是近年少見的嚴重災情。