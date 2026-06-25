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整理包／雨彈狂炸全台！各地災情擴大 25日停班停課一次看
受颱風米克拉外圍環流及西南風影響，中央氣象署持續發布豪大雨警示，為維護居民安全，各地陸續宣布25日停班停課資訊。
根據行政院人事行政總處「天然災害停止上班及上課情形查詢」專區今日公告資訊，因豪雨影響實施停班停課地區，包括：
嘉義縣：
梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉25日下午2時起停止上班、停止上課。
高雄：
美濃區、旗山區25日中午12時起停班、停課。
屏東：
25日下午2時起全縣停班停課。
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