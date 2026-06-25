整理包／雨彈狂炸全台！各地災情擴大 25日停班停課一次看

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，高雄今日清晨降下劇烈豪雨，旗山、美濃、內門等旗美地區短時間累積雨量達大豪雨等級，局部地區一度發生積淹水情形。高市府表示，美濃區、旗山區因大規模豪雨致區內多處積淹水，且獲農村水保署情資，稍後將發布美濃區及旗山區土石流「黃色警戒」， 故宣布美濃區、旗山區今日中午12時起停班、停課。

2026-06-25 12:22