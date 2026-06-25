屏東下午2時停班課引民怨！周春米：深感抱歉

受颱風外圍環流及旺盛西南氣流影響，屏東縣今天雨勢驚人，多處路段積淹水，縣府宣布下午2時停班課，不少民眾抱怨宣布時間太晚。縣長周春米表示，造成不便深感抱歉。

降雨造成屏東縣多處道路積淹水，依屏東縣政府資訊，路段包含屏東市盛豐路、工業路、屏東高中前及自由路屏東醫院周邊路段；長治鄉香楊路、埔圳巷及下厝街15號前；麟洛鄉中山路673號前；潮州鎮屏75線、志成路、長安路及北平路；鹽埔鄉維新路大仁科技大學前，以及九如鄉黃金路等路段。

屏東縣政府今天上午11時宣布，自下午2時停班課。不少民眾湧入周春米臉書（Facebook）留言表示，宣布時間太晚。有民眾指出，半夜即降下豪大雨，上班時間仍未減緩，已錯過最佳停班課時機，出門又返家徒增通勤風險。

周春米視察時接受媒體訪問表示，昨晚豪雨、今早豪大雨，縣內多處降雨量超過350毫米，造成積淹水與交通不便。考量現仍在豪雨狀態當中，縣府決定下午2時停止上班上課，待水稍退、交通較好通行時再安全返家，「造成大家很多不方便，我們深感抱歉」。

屏東縣政府表示，本次豪雨造成多處道路積淹水，縣府持續掌握各地雨勢與積淹水狀況，並視現場情形進行交通管制及排水作業。除平地積淹水外，山區也傳出零星災情，獅子鄉因豪雨造成土石滑落，目前南世村聯外道路、金卡來產業道路封閉。周春米要求相關單位持續監控山區道路及邊坡狀況，並儘速辦理搶通作業，維護鄉親用路安全。

台1線鄰近麟洛鄉果菜批發市場路段，多台汽機車仍泡在水中無法動彈。其中黃姓車主表示，今天上午6時至7時雨很大但仍未淹水，他將車子停在公司外，不料水越淹越高，淹到車窗底緣高度，辦公室內也淹至腳踝高度。

長治鄉、內埔鄉等處有水淹入民宅。內埔鄉劉姓居民家前淹到腳踝以上高度，他表示，住家2、3年前颱風前就淹過水，他上週曾打去鄉公所要求清淤泥，卻未見相關處理。今天一早水就淹進來，冰箱、沙發等傢俱都泡水。