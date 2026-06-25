快淹過橋面了！高雄田寮二仁溪暴漲 崇德橋已封橋

受米克拉颱風外圍環流與西南風夾擊影響，高雄地區昨晚起降下劇烈暴雨，尤以旗山、美濃、內門及田寮等山區雨勢最為猛烈，強降雨導致部分低窪地區一度發生積淹水，二仁溪水位更是急遽暴漲，崇德橋因溪水幾近滿溢、逼近橋面，已實施緊急封橋，禁止人車通行。

由於上游山區雨勢驚人，洪流夾帶大量漂流木、斷枝與雜草順流而下，田寮崇德橋下的二仁溪水色土黃混濁，大量雜物直接卡在橋頭與岸邊，滾滾溪水已幾乎與崇德橋面齊平，只要再一波強降雨就可能隨時漫過橋面，現場已拉起封鎖線封橋。

高雄市長陳其邁上午11時許前往旗山區溪洲抽水站視察，聽取水利局關於抽水機組運轉及區域排水情形的簡報。水利局表示，因應瞬間強降雨，溪洲抽水站已依標準作業程序及集水井水位，第一時間機動啟動全部抽水機組，全力抽排區域積水，目前各項防汛設備均維持正常運作。

今天上午旗山部分地區出現局部積淹水，居民指出水深約到腳踝位置，不過旗山區新光里長陳峯翔也指出，溪洲大排分洪箱涵工程及抽水站機組增設在這次大豪雨確實發揮功能，未再現過去因大排溢流引發的嚴重積淹水，鯤州里長柯文化也指出，這次退水速度明顯加快，水位也較以往大幅降低，讓居民鬆了一口氣。

高雄市水利局強調，本次降雨屬於短時間、高強度的對流降雨，局部低窪地區一度因瞬間雨量超過排水保護標準而積水，上午11時後隨雨勢趨緩，各地積水已陸續消退。