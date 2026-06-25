又是瞬間暴雨超過排水系統容受力 北市府曝這一點時雨量破100mm

台北市上午遭雨彈狂炸，南港、內湖部分地區水淹膝蓋、街道成河流。北市中午已解除警戒，北市府指出，這次會造成港湖區積淹水，又是瞬間暴雨，超過排水系統容受力。

北市上午時雨量短時間超標的情況，最大的三個點分別在內湖大溝溪下了100.5mm；碧湖國小96mm；東湖國小87.5mm。

內湖區金瑞治水園區周邊，以及文德路周邊，之前已經有非常嚴重的積淹水，現在雨勢稍歇。災防辦指出，由於降雨趨緩，內湖金瑞治水園區水位已降至警戒值以下，另南港區南深橋也降至警戒水位以下，水利處將持續監看守視。

北市降雨容受力，目前是每小時78.8毫米，台北市長蔣萬安上任後拍板5年投入新台幣65億元治水經費，目標將全市降雨容受力從每小時78.8毫米提升至88.8毫米，強化城市韌性。