汐止多處淹水...福德三路涵洞休旅車卡住險滅頂 民眾：淹到胸了

受米克拉颱風外圍環流影響，大雨狂炸，新北市汐止區今天上午10點多有多處道路積淹水，南陽街、福德三路口淹水逾腰高度，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車險滅頂。李姓男子說，「今天雨下好大，好像用倒的，整個涵洞淹到胸部以上，全都不能過，洞口一輛休旅車要通週時險被淹沒。」

汐止區今天上午10點多有多處道路積淹水，南陽街、福德三路口淹水逾腰高度，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車險滅頂。汐止區金龍國小附近明峰街也積水，民眾質疑可能跟附近施工有關。另中興路金龍國小公車站牌對面多輛機車漂流，民眾直呼誇張。

李姓男子說，「今天雨下好大，好像用倒的，整個福德三路涵洞淹到胸部以上，全都不能過，洞口一輛休旅車要通週時險被淹沒。」

市議員張錦豪在臉書上傳淹水照片，指涵洞已封閉，提醒民眾不要開車過去福德三路涵洞，但目前雨勢減緩已稍退。

受米克拉颱風外圍環流影響，新北市淡水、汐止、石碇等區今天上午出現短時豪雨，新北市府全面升級強化三級應變，發送災防告警細胞廣播（CBS）提醒民眾注意。