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憂萬里溪堰塞湖78萬公噸蓄水溢流 花蓮7村里今完成預防性撤離

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
林業保育署花蓮分署根據中央氣象署天氣預報，今早8時發布花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒。圖／林保署花蓮分署提供
林業保育署花蓮分署根據中央氣象署天氣預報，今早8時發布花蓮萬里溪堰塞湖黃色警戒。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬里溪堰塞湖最快將在48小時內溢流，鳳林鎮、萬榮鄉公所已啟動7村里保全戶預防性撤離。農業部林保署長林華慶說，安置地點已準備完成，今天下午就能完成預防性撤離；此外，行政院顧問李孟諺、政務委員季連成分別將於今日、明日前往花蓮坐鎮給予防災指導。

花蓮縣萬里溪上游6月21日形成新的堰塞湖，農業部初步研判是因大規模山壁崩塌阻塞河道所致，崩塌區約45公頃，目前蓄水量約78萬公噸，林保署22日成立「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」並舉行3次會議應處，因應氣象署上調花蓮山區預估雨量，農業部今日上午8時已發布黃色警戒，並由花蓮縣府辦理預防性疏散避難撤離。

行政院長卓榮泰今日請農業部持續監測萬里溪堰塞湖及下游河川情況，提供資訊給各相關單位進行防災應變；並請中央與地方各權責單位先行規劃必要措施，如疏散撤離計畫、堤防保護、河川疏濬等整備作業，請交通部、內政部、農業部、原民會共同協助。

至於南投竹山加走寮溪堰塞湖，卓榮泰說，目前蓄水量為6.6萬公噸，壩體出水型態已由溢流轉為滲流，下游沿線無保全住戶，較無直接影響，仍請農業部持續關注。

此外，卓榮泰提到，花蓮馬太鞍溪堰塞湖已呈現淺灘，蓄水量小於0.5萬公噸，目前回歸河道型態。經推估上游約有2.4億立方公尺土砂堆積，仍有不安定土砂流出及可能新生堰塞湖得致災風險，請農業部持續監測堰塞湖及河道變化，隨時掌握最新監測及警戒資訊，並辦理國有林各項治理措施。

卓榮泰也請農業部持續辦理土石流及大規模崩塌災害整備，並精進預警判釋與跨機關資訊整合，請地方落實疏散撤離及自主防災，提供的各項時間、數字、人員必須精準，並加強高風險區監測與預防應變，確保國人生命財產安全。

豪雨 淹水

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