快訊

蔡鎮宇發聲明…指責郭明鑑「兼職太多」 未專注銀行本業經營

內湖暴雨淹水！三總美食街天花板漏水 民眾：在室內感受颱風天

Gmail帳號太中二怎麼修改？教你3步驟換掉Google ID名稱、還有次數限制

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東豪雨成災！洪水灌入長治鄉豬舍 上百豬隻全泡黃濁泥水

聯合新聞網／ 綜合報導
屏東縣25日降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。 記者劉學聖／攝影
屏東縣25日降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。 記者劉學聖／攝影

豪雨襲擊影響，屏東地區多處傳出淹水災情，就連養豬場也難逃洪水侵襲。一名網友在Threads貼出位於屏東長治鄉自家豬舍淹水畫面，只見豬舍內積水已淹至豬隻腹部，上百頭豬被迫站在水中，畫面曝光後，讓網友直呼「這次真的淹得很誇張」。

原PO發文寫道「誰家的豬場跟我們一樣淹水」，並附上豬隻集體泡在水中的影片。從畫面可見，豬舍地面幾乎完全被泥黃色積水覆蓋，豬隻只能擠在一起等待水退，令人擔憂其健康與安全狀況。

該則發文讓不少人心疼，「可憐的豬豬」、「希望牠們沒事」、「豬豬會生病吧」。也有網友開玩笑道：「豬仔漂漂河開園了」、「佩佩豬玩水囉」、「天然冷泉」、「豬豬終於有水樂園可以玩」。

部分網友則擔憂長時間泡水恐影響豬隻健康，紛紛留言詢問：「不能先將豬隻移到高處嗎？」、「這樣會不會造成疫情風險？」、「趕快處理，不然之後容易生病」。

此外，也有民眾指出，除了該養豬場外，屏東萬丹等地同樣出現淹水情況，此次豪雨影響範圍相當廣泛。受到豪雨影響，屏東縣政府稍早也已宣布部分地區停止上班上課，呼籲民眾避免前往低窪地區，以維護自身安全。

屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影
屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影

豪雨 淹水

延伸閱讀

豬五花變豬九花！連鎖火鍋肉品挨轟「體脂過高」 店家道歉邀免費招待

北車2間台鐵便當「僅1間排爆」 內行曝差別：圈內默認最好吃

生乳捲爆食安風波！亞尼克公開手工製程 網驚呼：真的用統一布丁

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

相關新聞

汐止多處淹水...福德三路涵洞休旅車卡住險滅頂 民眾：淹到胸了

受米克拉颱風外圍環流影響，大雨狂炸，新北市汐止區今天上午10點多有多處道路積淹水，南陽街、福德三路口淹水逾腰高度，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車險滅頂。李姓男子說，「今天雨下好大，好像用倒的，整個涵洞淹到胸部以上，全都不能過，洞口一輛休旅車要通週時險被淹沒。」

內湖暴雨大淹水！三總美食街天花板漏水 「我在室內感受到颱風天」

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水！多處路段的水流淹沒路旁車輛的引擎蓋，連三軍總醫院內湖院區也傳出災情，美食街天花板漏水，甚至有崩塌狀況，畫面被民眾傳上threads，直呼：我在室內感受到颱風天。

屏東豪雨成災！洪水灌入長治鄉豬舍 上百豬隻全泡黃濁泥水

受豪雨襲擊影響，屏東地區多處傳出淹水災情，就連養豬場也難逃洪水侵襲。一名網友在Threads貼出位於屏東長治鄉自家豬舍淹水畫面，只見豬舍內積水已淹至豬隻腹部，上百頭豬被迫站在水中，畫面曝光後，讓網友直呼「這次真的淹得很誇張」。

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，高雄今日清晨降下劇烈豪雨，旗山、美濃、內門等旗美地區短時間累積雨量達大豪雨等級，局部地區一度發生積淹水情形。高市府表示，美濃區、旗山區因大規模豪雨致區內多處積淹水，且獲農村水保署情資，稍後將發布美濃區及旗山區土石流「黃色警戒」， 故宣布美濃區、旗山區今日中午12時起停班、停課。

大雷雨狂炸灌飽 南化水庫中午起調節性放水

大雷雨狂炸灌飽 ，原已逼近滿水位的南化水庫今中午起調節性放水 ，提醒下游後堀溪沿岸居民遠離水域。

內湖暴雨又淹水…許淑華批蔣萬安治水預算翻倍 不見具體戰略藍圖

颱風外圍環流導致台北市強降雨，內湖區傳出多處積淹水災情，北市災害應變中心今早提升為2級開設。北市議員許淑華質疑，北市長蔣萬安明年編列25億元投入治水，比2022年時多出2倍，但蔣上任至今，每年還是淹水，究竟新的治水戰略劇裡改善計畫在哪？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。