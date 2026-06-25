屏東豪雨成災！洪水灌入長治鄉豬舍 上百豬隻全泡黃濁泥水

受豪雨襲擊影響，屏東地區多處傳出淹水災情，就連養豬場也難逃洪水侵襲。一名網友在Threads貼出位於屏東長治鄉自家豬舍淹水畫面，只見豬舍內積水已淹至豬隻腹部，上百頭豬被迫站在水中，畫面曝光後，讓網友直呼「這次真的淹得很誇張」。

原PO發文寫道「誰家的豬場跟我們一樣淹水」，並附上豬隻集體泡在水中的影片。從畫面可見，豬舍地面幾乎完全被泥黃色積水覆蓋，豬隻只能擠在一起等待水退，令人擔憂其健康與安全狀況。

該則發文讓不少人心疼，「可憐的豬豬」、「希望牠們沒事」、「豬豬會生病吧」。也有網友開玩笑道：「豬仔漂漂河開園了」、「佩佩豬玩水囉」、「天然冷泉」、「豬豬終於有水樂園可以玩」。

部分網友則擔憂長時間泡水恐影響豬隻健康，紛紛留言詢問：「不能先將豬隻移到高處嗎？」、「這樣會不會造成疫情風險？」、「趕快處理，不然之後容易生病」。

此外，也有民眾指出，除了該養豬場外，屏東萬丹等地同樣出現淹水情況，此次豪雨影響範圍相當廣泛。受到豪雨影響，屏東縣政府稍早也已宣布部分地區停止上班上課，呼籲民眾避免前往低窪地區，以維護自身安全。