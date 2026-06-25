米克拉颱風外圍雨彈炸北市 環保局曝積水可能性

中央氣象署最新颱風路徑評估，米克拉颱風雖降為中颱，但受其外圍雲系影響，北市仍面臨局部大雨的發生機率。台北市環保局今日表示，本於「料敵從寬、禦敵從嚴」防災原則，已針對全市易積淹水路段及重要排水幹線溝渠，加強巡清全力做好整備。

環保局強調，北市雨水下水道的設計保護為每小時78.8毫米，當降雨量超出排水系統設計負荷時，局部地區可能出現短暫積水，此屬極端氣候下的物理限制，與溝渠是否定期巡清或清疏量增減並無直接對應關係。

環保局說，面對極端氣候及短延時強降雨挑戰，將持續落實溝渠巡檢及清疏工作，並於豪雨及颱風來臨前加強巡查及應變作業，全力維護市民生命財產安全及城市排水功能。

環保局談及外界質疑北市溝渠巡清作業量能下降，從實際執行數據來看，2020年至2022年間共完成巡清9萬6836條次，2023年至去年間則完成9萬8660條次，增加1824條次，成長約1.88%。目前列管側溝及溝渠共1萬3170條，每條溝渠每年平均巡清約2.4次，顯示近年來巡查量能維持穩定並微幅成長，並無外界所稱巡清減少情形。

環保局強調，北市訂有嚴謹的溝渠巡清與監督機制。一是「防汛期加強機制」，每年汛期前完成轄管溝渠全面巡查，5月至11月防汛期間針對列管易積淹水地點每季至少加強巡查1次，如發現淤積達清疏標準，即立即派員清疏；二為「里長確認雙重把關」，各區清潔隊清疏溝渠完，會與當地里長聯繫確認，再由里長在紀錄表上簽名。

環保局說，三是「數據登錄與稽核嚴格」，相關巡查及清疏數據均依「溝渠管理系統」列管資料登錄，並定期接受審計機關查核，各項資料均有執行紀錄及查核機制，數據均有依據且可供查證；四為「主管親自帶隊督導」，除由各區清潔隊按月辦理巡查，汛期前也由局內簡任主管帶隊督導查核，並配合研考單位抽查。

環保局指出，去年1月至5月巡清1萬4697條次，今年同期完成巡清1萬4808條次，增加111條次，顯示各區清潔隊均持續依規定落實巡查作業。

北市環保局每年汛期前完成轄管溝渠全面巡查，5月至11月防汛期間針對列管易積淹水地點每季至少加強巡查1次。圖／北市環保局提供