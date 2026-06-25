北市颱風外圍環流強降雨應變 蔣萬安：料敵從寬禦敵從嚴

因應0625颱風外圍環流強降雨事件，台北市災害應變中心上午再提升為2級開設，台北市長蔣萬安已進駐災害應變中心召開工作會議。蔣萬安出，北市一直是「料敵從寬禦敵從嚴」，也裁示內湖、南港、信義、士林、北投、中山區，各區公所密切掌握，有任何災情即刻回報。

市府16個單位上午進駐災害應變中心，12區災害應變中心亦同時開設，蔣萬安指出，港湖區的積淹水，雖然現在已經稍退，包括工務局、工務局水利處，盡速啟動機動抽排作業以及各項準備；警察局、消防局、民政局，協助周邊住戶做必要的疏散以及撤離。

蔣萬安指出，目前除了內湖、南港區外，士林、北投也有比較大的累積雨量，累積雨量都可能達到150毫米以上，

也會有持續降雨情形，工務局大地處以及民政局，須密切掌握轄內各項降雨狀況。清查土石流潛勢區、老舊聚落、邊坡，有需要請即時協助疏散，依照SOP告知並執行。

蔣萬安特別提醒教育局，針對學校，各項的預警整備確實到位；內湖區幾所靠邊坡、山邊的學校，相關的沙包、各項的準備物資是不是都有到位，這個一定要再次地去了解、確認。另外，環保局在雨勢稍緩，盡快動員各區級隊的人力，再次投入災後環境整理、清疏、民宅的清理，迅速恢復市容整潔。

蔣萬安也說，今天強降量，像台南、高雄、屏東，一天降下超過400毫米以上，造成淹水災情，後續會可能需要尋求支援，也請各單位先行盤點各項機具、車輛。

蔣萬安也提醒，各區公所要再詢問有沒有需要任何的支援以及協助，以及提醒民眾各項自主防災作為，防水閘門、以及沙包的準備，務必確實落實。

因應0625颱風外圍環流強降雨事件，台北市災害應變中心上午再提升為2級開設，台北市長蔣萬安已進駐災害應變中心召開工作會議。圖／北市府提供