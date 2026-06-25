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記取韓國瑜5000個天坑教訓 賴瑞隆取消台南行程急赴旗山勘災

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右三）、立委賴瑞隆（左一）齊赴旗山溪洲地區視察抽水站運轉情形。圖／高市水利局提供
高雄市長陳其邁（右三）、立委賴瑞隆（左一）齊赴旗山溪洲地區視察抽水站運轉情形。圖／高市水利局提供

高雄市前市長韓國瑜2018年在暑假豪雨過後選情逆轉，民進黨市長參選人、立委賴瑞隆今早原計畫前往台南參加活動，後來考量高雄山區豪大雨不斷，臨時更改行程，會同高雄市長陳其邁一起前往旗山溪洲地區視察抽水站，呼籲位處低窪地區、邊坡道路、溪流周邊的民眾要提高警覺。

米克拉颱風外圍環流挾豪雨侵襲旗美地區，內門、旗山 及美濃降雨超過300毫米，達大豪雨標準。今早市長陳其邁主持市政會議後前往旗山視察溪洲及鯤州抽水站運作情形。立委賴瑞隆也一起前往，在場聽取水利局簡報抽水站運轉及區域排水情形。

立委賴瑞隆今天上午10時25分原訂前往台南歸仁出席「鍍晶的心臟-AI台灣國家隊論壇」。競選辦公室臨時通知媒體，因應高雄今日降雨情形，考量需掌握地方相關狀況，原訂今日上午之公開行程調整為不出席。

賴瑞隆表示，豪雨影響高雄，防災工作必須保持警戒，他和陳其邁市長趕到鯤洲抽水站，確認現場狀況，讓應變更即時，把風險降到最低，「請大家多留意天氣與交通資訊，低窪地區、邊坡道路、溪流周邊都要提高警覺」。

立委邱議瑩則在臉書說，今天高雄豪雨，許多地方傳出積淹水災情，她在第一時間請各地服務團隊持續掌握狀況，協助反映地方需求，另呼籲藍白停止拖延總預算及相關治水、防災預算，讓政府有足夠資源守護人民安全。

旗山降雨累積超過300毫米，抽水站全力運轉，將積水注入旗山溪。圖／高市水利局提供
旗山降雨累積超過300毫米，抽水站全力運轉，將積水注入旗山溪。圖／高市水利局提供

旗山區降下豪大雨，高雄市長陳其邁（左二）、立委賴瑞隆（左一）赴旗山溪洲視察抽水站運轉情形。圖／高市水利局提供
旗山區降下豪大雨，高雄市長陳其邁（左二）、立委賴瑞隆（左一）赴旗山溪洲視察抽水站運轉情形。圖／高市水利局提供

豪雨 淹水

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