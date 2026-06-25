屏東大雨災情不斷 不只民宅...屏東醫院地下室也淹水

屏東縣大雨不斷，縣內多處紛紛傳出災情，不僅民宅淹水，連衛福部屏東醫院地下室也淹水嚴重，所幸並未影響病人看病。另外潮州鎮也有多處積淹水，光輪路一帶十分嚴重，道路已成小河，消防人員也冒水救出行動不便長者，送至老人活動中心安置。

屏東醫院表示，因萬年溪水位急遽暴漲，加上短時間強降雨，大量雨水灌入醫療大樓地下室，造成地下室嚴重淹水，部分設備及電梯受到影響，院方第一時間啟動防災應變機制，全力投入排水、設備檢修及災損控管工作，維護醫療服務及病人安全。

縣長周春米也到屏東醫院視察災情，了解院區淹水狀況及醫療服務運作情形。屏東醫院院長王森稔表示，院方已啟動緊急應變中心，並針對地下室積水進行抽排，全面檢查機電設備及醫療設施，確保各項醫療系統安全無虞。同時調整院內動線，提供必要引導服務，降低民眾就醫不便。

潮州鎮也有多處積淹水，網友在臉書「屏東縣潮州鎮」PO文指出，潮州鎮富春里的扶輪路、光輪路、志成路、田新路61巷、81巷等處淹水很深，請民眾有2樓的就上2樓，沒有2樓的往高處移動，大家請注意安全，已通報鎮公所盡快協助大家。

民眾指出，水溝的水全部漫出來，水面比道路還高，這次實在淹得太嚴重了，八八風災時都沒淹成這樣。也有民眾說，永春里光輪路整條路都淹水，半個車子都被淹掉了，損失慘重。潮州民治溪的水位也已快接近橋底，民眾說沒看過溪水水面這麼高過，真的很可怕。

消防人員救出潮州真光輪路的行動不便長者，安置至老人活動中心。圖／屏東縣消防局提供

衛福部屏東醫院地下室淹水，縣長周春米（右三）到場勘災。圖／屏東醫院提供

屏東縣潮州鎮水溝的水都已溢出到路面。圖／翻攝自臉書屏東縣潮州鎮

屏東縣潮州鎮大水淹入民宅。圖／翻攝自臉書屏東縣潮州鎮

屏東縣潮州鎮民治溪水面已到快橋底，民眾說沒看過水位這麼高過。圖／翻攝自臉書屏東縣潮州鎮