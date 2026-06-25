高雄旗山美濃暴雨淹水 居民驚喊「暴雨天」要長輩別出門

高雄市今天受豪大雨影響，旗山、美濃一帶多處傳出淹水災情，其中旗山區旗尾往旗山方向及美濃區福美路一帶路面積水嚴重，夾帶泥水的洪流一度漫過道路，水勢湍急，嚇壞路過民眾，直呼根本是「暴雨天」，也提醒民眾外出務必注意安全，尤其長輩暫時不要騎車外出。

吳姓男子今天上午9時許在網路貼出旗山、美濃淹水畫面指出，美濃窯附近福美路因豪雨導致泥水溢流，路面幾乎成小河，呼籲民眾若非必要不要行經，特別提醒老人家暫時不要外出。所幸約1小時後，現場積水逐漸消退，水勢來得又急又快，也退得相當迅速。

住在旗尾地區的劉姓居民表示，當時住家前方道路瞬間大淹水，還有轎車因涉水拋錨受困，有駕駛試圖冒險闖過，也有人見狀趕緊折返，整個淹水過程不到10分鐘，家中只能趕緊緊閉鐵門，避免積水持續倒灌進屋內。

另有旗山居民目睹大水灌進住家庭院，眼看停在屋外的機車泡在水中，無奈直呼只能「替機車默哀」，突如其來的豪雨也讓當地居民措手不及。

高雄氣象站提醒，對流發展旺盛時常伴隨瞬間強降雨、雷擊及強陣風，民眾行車應留意低能見度及積淹水路況，山區則要注意土石鬆軟、地滑、崩塌、落石、土石流及溪水暴漲，避免前往山區活動；低窪地區也須慎防淹水。另因明天南部適逢中潮，漲潮期間沿海及低窪地區也要留意局部積淹水情形。