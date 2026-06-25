快訊

怎麼申辦4G 599不限速吃到飽「問客服也沒用」！內行人5招成功拿低價方案

颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

豪宅限貸緊箍咒重傷竹科換屋族 新竹房市量縮盤整

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄旗山美濃暴雨淹水 居民驚喊「暴雨天」要長輩別出門

聯合報／ 記者林保光巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄旗山區今天下大豪雨，路面淹水。圖／民眾提供
高雄旗山區今天下大豪雨，路面淹水。圖／民眾提供

高雄市今天受豪大雨影響，旗山美濃一帶多處傳出淹水災情，其中旗山區旗尾往旗山方向及美濃區福美路一帶路面積水嚴重，夾帶泥水的洪流一度漫過道路，水勢湍急，嚇壞路過民眾，直呼根本是「暴雨天」，也提醒民眾外出務必注意安全，尤其長輩暫時不要騎車外出。

吳姓男子今天上午9時許在網路貼出旗山、美濃淹水畫面指出，美濃窯附近福美路因豪雨導致泥水溢流，路面幾乎成小河，呼籲民眾若非必要不要行經，特別提醒老人家暫時不要外出。所幸約1小時後，現場積水逐漸消退，水勢來得又急又快，也退得相當迅速。

住在旗尾地區的劉姓居民表示，當時住家前方道路瞬間大淹水，還有轎車因涉水拋錨受困，有駕駛試圖冒險闖過，也有人見狀趕緊折返，整個淹水過程不到10分鐘，家中只能趕緊緊閉鐵門，避免積水持續倒灌進屋內。

另有旗山居民目睹大水灌進住家庭院，眼看停在屋外的機車泡在水中，無奈直呼只能「替機車默哀」，突如其來的豪雨也讓當地居民措手不及。

高雄氣象站提醒，對流發展旺盛時常伴隨瞬間強降雨、雷擊及強陣風，民眾行車應留意低能見度及積淹水路況，山區則要注意土石鬆軟、地滑、崩塌、落石、土石流及溪水暴漲，避免前往山區活動；低窪地區也須慎防淹水。另因明天南部適逢中潮，漲潮期間沿海及低窪地區也要留意局部積淹水情形。

高雄旗山區今天下大豪雨，泥水溢出路面。圖／民眾提供
高雄旗山區今天下大豪雨，泥水溢出路面。圖／民眾提供

豪雨 淹水 美濃 旗山

延伸閱讀

又猛又急！高雄美濃3小時達206毫米 大樹區道路坍方

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

鋒面及西南風來襲南部防夜雨 26日西半部防豪雨

受颱風外圍環流影響 淡水汐止現短時豪雨 新北升級強化三級應變

相關新聞

高雄旗山、美濃雨勢驚人 市府宣布兩區今天下午停班停課

受米克拉颱風外圍環流及西南風影響，高雄今日清晨降下劇烈豪雨，旗山、美濃、內門等旗美地區短時間累積雨量達大豪雨等級，局部地區一度發生積淹水情形。高市府表示，美濃區、旗山區因大規模豪雨致區內多處積淹水，且獲農村水保署情資，稍後將發布美濃區及旗山區土石流「黃色警戒」， 故宣布美濃區、旗山區今日中午12時起停班、停課。

北市颱風外圍環流強降雨應變 蔣萬安：料敵從寬禦敵從嚴

因應0625颱風外圍環流強降雨事件，台北市災害應變中心上午再提升為2級開設，台北市長蔣萬安已進駐災害應變中心召開工作會議。蔣萬安出，北市一直是「料敵從寬禦敵從嚴」，也裁示內湖、南港、信義、士林、北投、中山區，各區公所密切掌握，有任何災情即刻回報。

記取韓國瑜5000個天坑教訓 賴瑞隆取消台南行程急赴旗山勘災

高雄市前市長韓國瑜2018年在暑假豪雨過後選情逆轉，民進黨市長參選人、立委賴瑞隆今早原計畫前往台南參加活動，後來考量高雄山區豪大雨不斷，臨時更改行程，會同高雄市長陳其邁一起前往旗山溪洲地區視察抽水站，呼籲位處低窪地區、邊坡道路、溪流周邊的民眾要提高警覺。

屏東大雨災情不斷 不只民宅...屏東醫院地下室也淹水

屏東縣大雨不斷，縣內多處紛紛傳出災情，不僅民宅淹水，連衛福部屏東醫院地下室也淹水嚴重，所幸並未影響病人看病。另外潮州鎮也有多處積淹水，光輪路一帶十分嚴重，道路已成小河，消防人員也冒水救出行動不便長者，送至老人活動中心安置。

高雄旗山美濃暴雨淹水 居民驚喊「暴雨天」要長輩別出門

高雄市今天受豪大雨影響，旗山、美濃一帶多處傳出淹水災情，其中旗山區旗尾往旗山方向及美濃區福美路一帶路面積水嚴重，夾帶泥水的洪流一度漫過道路，水勢湍急，嚇壞路過民眾，直呼根本是「暴雨天」，也提醒民眾外出務必注意安全，尤其長輩暫時不要騎車外出。

受颱風外圍環流影響 淡水汐止現短時豪雨 新北升級強化三級應變

受米克拉颱風外圍環流影響，新北市淡水、汐止、石碇等區今天上午出現短時豪雨，新北市府全面升級強化三級應變，發送災防告警細胞廣播（CBS）提醒民眾注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。