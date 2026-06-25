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受颱風外圍環流影響 淡水汐止現短時豪雨 新北升級強化三級應變

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
受米克拉颱風外圍環流影響，新北市淡水汐止出現短時豪雨，新北市府全面升級強化三級應變，發送災防告警細胞廣播（CBS）提醒民眾注意。圖／聯合報系資料照
受米克拉颱風外圍環流影響，新北市淡水汐止出現短時豪雨，新北市府全面升級強化三級應變，發送災防告警細胞廣播（CBS）提醒民眾注意。圖／聯合報系資料照

受米克拉颱風外圍環流影響，新北淡水汐止、石碇等區今天上午出現短時豪雨，新北市府全面升級強化三級應變，發送災防告警細胞廣播（CBS）提醒民眾注意。

受米克拉颱風外圍環流影響，今天上午有強烈對流籠罩新北上空，氣象署針對新北市發布大雷雨即時訊息，並發送災防告警細胞廣播（CBS）提醒民眾注意。其中汐止、石碇、淡水等區3小時累積雨量最大達到170毫米以上，達到短時豪雨等級。

新北市府表示，根據氣象預報，預測今天下午隨風向轉變，整體雨勢會稍趨緩，但鶯歌、樹林、土城、三峽、新店、烏來等西側及南側各區仍有較大雨勢發生機會，市府已提前啟動各項防汛整備。

隨著降雨規模擴大，新北市災害應變中心（EOC）已於今天上午9時20分提升為強化三級開設，水利局、警察局、交通局、工務局、捷運工程局及消防局應變小組全員進駐，全力掌握災情並執行緊急處置。針對防汛熱點，水利局已採取針對性措施，淡水及汐止災害應變中心同步開設，其他各區公所亦隨時監控時雨量，並視狀況同步強化三級開設，密切監看轄內雨勢變化。

截至今天上午11時，災害管理資訊系統（EMIS）共受理31件災情案件，主要集中於淡水淡金路及汐止福德三路等區域，各相關單位均派員積極處置中，目前無重大災情發生。在救援行動方面，淡水區原德路發生積水約50公分案件，1名行動不便的長者受困家中，消防人員獲報後迅速到場協助脫困，所幸民眾平安無礙。此外，針對先前發生坡滑落事件的新店區新坡一街，目前現場排水順暢，並已完成防水布鋪設與人員看守，全力確保不會發生二次災害。

市府呼籲，受鋒面接近影響，本周六前新北市因天氣極不穩定，隨時有短時強降雨發生機會，呼籲市民朋友務必提高警覺，隨時留意天氣預報及災害警報資訊，降雨期間避免前往河域、山域及海域等風險區域，以確保自身安全。此外，行車時請減速慢行、注意路況，若行經積淹水路段請務必配合各項管制措施，切勿強行通過。

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