「米克拉」颱風外圍環流劇烈降雨 南市三級開設應變

「米克拉」颱風外圍環流在南台灣帶來劇烈降雨，台南市政府繃緊神經今上午11時宣布三級開設應變，24小時守視天氣狀況及處置災情。

根據中央氣象署預報資料顯示，今鋒面接近及西南風增強，台灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，台南地區為陰短暫陣雨或雷雨，降雨熱區為近山區及山區一帶，山區有豪雨及短延時豪雨發生機會；明西南氣流影響，易有短延時強降雨。台南地區陰陣雨或雷雨，降雨熱區在局部陸地及山區，有大雨發生機會。

經統計，今日至上午10時30分，台南地區最大累積雨量南化區174毫米、玉井區149.5毫米、大內區148.5毫米；最大時雨量南化區104毫米、東山區96毫米、玉井區84.5毫米；最大10分鐘雨量楠西區28毫米、玉井區27毫米、東山區23毫米。今日至上午10時30分，南市本本淵寮B抽水站等16站啟動抽水，抽水量約11萬8000噸。

水利局表示，截至上月底已完成側溝清淤約373公里，清淤量約1820立方公尺；迄今區排及雨水下水道清淤已完成約273公里，清淤量約4萬立方公尺。另各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約4000片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。

「米克拉」颱風外圍環流帶來劇烈降雨，台南市政府繃緊神經今上午11時宣布三級開設應變，24小時守視天氣狀況及處置災情。記者謝進盛／翻攝