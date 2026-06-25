豪雨屏東達超大豪雨 屏縣下午14時起全縣停班停課

依據中央氣象暑資料，屏東縣25日雨勢達超大豪雨，已達停止上班、停止上課標準，屏東縣政府上午11時宣佈，全縣自下午2時起停班停課。縣府表示，因為氣象團隊評估這波雨勢到下午2時才會趨緩，為鄉親安全考量，決定下午2時起停班停課，避免民眾擠在中午時段又造成一波交通混亂。

受颱風外圍環流及西南氣流共伴效應，屏東縣雨勢驚人，根據氣象署資料顯示，降雨量前五名都在屏東縣內，包括九如、鹽埔、里港、士文、內埔，12小時內累積雨量都超過300毫米，九如更達到449.5毫米，已達停止上課、停止上課標準。

縣府團隊表示，由於雨勢預估到下午2時後才會趨緩，考量學生都已經到學校上課，如果立即宣佈停班停課，雨勢仍然滂沱，家長急著冒雨接送學童反而容易造成混亂，不如讓學童待在學校，等待雨勢減緩後，大家再出門比較安全，才會做出下午2時後停班停課的決定。

周縣長也透過個人臉書提醒，為維護行車往返安全，建議民眾視積淹水消退狀況，留在安全處所，待積淹水、雨勢都緩和後，再行返家。