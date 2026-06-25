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因應「米克拉」颱風外圍環流帶來強降雨 台南水利局11點三級開設應變

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

25日受到「米克拉」颱風外圍環流帶來劇烈降雨，臺南市各轄區有陣雨至雷雨天氣，黃偉哲市長指示水利局今日11時開設三級應變中心，由水利局及協力廠商進駐水情中心，24小時守視天氣狀況及處置災情，並加強與各區公所之橫向聯繫，以即時處置積淹水狀況。

根據中央氣象署預報資料顯示，今(25)日鋒面接近及西南風增強，臺灣各地有局部短暫陣雨或雷雨，臺南地區為陰短暫陣雨或雷雨，降雨熱區為近山區及山區一帶，山區有豪雨及短延時豪雨發生機會；明(26)日西南氣流影響，易有短延時強降雨。

臺南地區陰陣雨或雷雨，降雨熱區在局部陸地及山區，有大雨發生機會。

經統計，今日至上午10時30分，最大累積雨量南化區174毫米、玉井區149.5毫米、大內區148.5毫米；最大時雨量南化區104毫米、東山區96毫米、玉井區84.5毫米；最大 10 分鐘雨量楠西區28毫米、玉井區27毫米、東山區23毫米。今日至上午10時30分，臺南市本本淵寮B抽水站等16站啟動抽水，抽水量約11萬8,000噸。

水利局表示，截至5月31日已完成側溝清淤約373公里，清淤量約1,820立方公尺；至6月24日，區排及雨水下水道清淤已完成約273公里，清淤量約4萬立方公尺。另各區公所及水利局已備妥約23萬砂包，並將約4,000片防水擋板分發予區公所及自主防災社區視天氣及實際狀況使用。

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