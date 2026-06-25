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北市災害應變中心二級開設　籲內湖居民防淹水

中央社／ 台北25日電

台北市今天降下大雨，台北市災害應變中心在上午11時許提升至二級開設，呼籲內湖區民眾立即設置擋水板、堆置沙包等防水措施，並往較高樓層移動，以預防淹水災情。

受颱風米克拉影響，中央氣象署今天針對台北市發布豪雨特報及大雷雨即時訊息，台北市災害應變中心在上午10時35分提升為強化三級開設，接著在上午11時許再度提升至二級開設。

市府表示，除各單位派員進駐台北市災害應變中心外，台北市長蔣萬安也已前往召開工作會議，以因應並及時處理突發災情。

市府表示，受持續強降雨影響，內湖金瑞治水園區水位接近臨界，為預防淹水災情，內湖區公所將協助里鄰廣播，提醒下游地區民眾避免停留於地下室空間，一樓住戶請立即在出入口設置擋水板及堆置沙包等防水措施，並儘速移往較高樓層或安全處所，以維護自身安全。

民眾黨台北市議員陳宥丞在臉書發布多張內湖區災情照片，顯示有多處積淹水達成人膝蓋高度，表示已要求相關局處調動移動式抽水機、清理阻礙排水口的垃圾雜物，並在水淹過深路段管制交通，同時協助確認是否有獨居長者、行動不便者需要預防性撤離。

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