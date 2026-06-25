聽新聞
0:00 / 0:00
北市災害應變中心二級開設 籲內湖居民防淹水
台北市今天降下大雨，台北市災害應變中心在上午11時許提升至二級開設，呼籲內湖區民眾立即設置擋水板、堆置沙包等防水措施，並往較高樓層移動，以預防淹水災情。
受颱風米克拉影響，中央氣象署今天針對台北市發布豪雨特報及大雷雨即時訊息，台北市災害應變中心在上午10時35分提升為強化三級開設，接著在上午11時許再度提升至二級開設。
市府表示，除各單位派員進駐台北市災害應變中心外，台北市長蔣萬安也已前往召開工作會議，以因應並及時處理突發災情。
市府表示，受持續強降雨影響，內湖金瑞治水園區水位接近臨界，為預防淹水災情，內湖區公所將協助里鄰廣播，提醒下游地區民眾避免停留於地下室空間，一樓住戶請立即在出入口設置擋水板及堆置沙包等防水措施，並儘速移往較高樓層或安全處所，以維護自身安全。
民眾黨台北市議員陳宥丞在臉書發布多張內湖區災情照片，顯示有多處積淹水達成人膝蓋高度，表示已要求相關局處調動移動式抽水機、清理阻礙排水口的垃圾雜物，並在水淹過深路段管制交通，同時協助確認是否有獨居長者、行動不便者需要預防性撤離。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。