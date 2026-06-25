影／颱風外圍環流引發南部豪大雨 屏東鄉鎮泡水中

受到輕度颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見，有住家家具全遭淹沒，民眾只能連夜將家電搬到高處避難苦不堪言，直呼不知道晚上怎麼睡覺。

今天上午氣象局持續發布豪大雨特報，屏東德榮村下厝一帶因短時間強降雨，排水系統不堪負荷，雨水迅速漫入道路與民宅周邊，汽機車涉水而過激起陣陣浪花，不少居民一早醒來就發現家門口已成一片汪洋。

中央氣象署今天針對屏東發布大豪雨甚至超大豪雨等級警報，水利單位也陸續發布淹水警戒。由於雨勢持續未歇，屏東縣多處低窪地區均出現積水情況，長治鄉德榮村更成為此次豪雨重災區之一。德榮村過去即為易淹水區域，牛稠溪排水改善工程雖規畫拓寬河道，但部分流經德榮村路段因條件限制未全面納入改善範圍，地方長期關注淹水問題。

屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影

屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影

屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影

屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影

屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影

屏東德榮村有住家家俱全遭淹沒，民眾只能連夜將家電搬到高處避難苦不堪言，直呼不知道晚上怎麼睡覺。記者劉學聖／攝影

屏東德榮村淹水嚴重，最深到腰部，還有許多民眾受困無法外出。記者劉學聖／攝影

屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影

屏東縣今天半夜起開始降下豪大雨，其中屏東長治鄉德榮村傳出嚴重積淹水災情，部分地區水深一度達腰部高度，住家門前道路幾乎成為河道，居民直呼多年來少見。記者劉學聖／攝影