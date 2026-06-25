影／雨水用灌的！屏東長治鄉轎車泡水 內埔鄉馬路成河沖民宅

屏東縣豪大雨不斷，各地都傳出積淹水災情，包括長治鄉、內埔鄉等處，都有水淹進民宅的情形，另也有多處道路因積淹水封閉暫停通行。縣府表示，雨勢預估下午2時過後才會趨緩，大雨期間民眾務必注意安全。

縣府統計截至上午10時，春日鄉士文村有土石坍方跡象影響通行，為維護居民安全，今日停止上班、停止上課；春日鄉道屏146線4K+350起至終點11K+846止（後山部落聯絡道路）預警性封閉；屏東市、潮州鎮、長治鄉、鹽埔鄉、麟洛鄉、九如鄉等多處路段積淹水暫時封閉通行。

縣府表示，這波雨勢已達超大豪雨，雨勢又急又快，排水來不及宣洩，縣內多條排水系統及河川溪流幾達滿水位，水利處嚴密監控各地水情。屏東醫院地下室也淹水，縣長周春米也到現場視察。

長治鄉德榮村昨夜起下起大雨，雨水淹入民宅，當地民眾表示，水流十分湍急，低窪地區甚至淹到腰，十分嚴重，還有朋友的轎車己泡水。鄉公所昨天深夜已將道路圍起警戒線，開啟緊急應變，鄉長清晨也到嚴重地區巡視。以前當地雖曾淹水，但近2年已未曾發生，不知為何這次超大豪雨又淹成這樣。

另外內埔鄉和興村也有民宅淹水，只見門前的道路已淹成一條小河，民眾架起防水閘門也擋不住水淹進家裡，民眾只能苦笑「外面大淹、裡面小淹。」也有民眾表示，當地只要雨勢大一點就會淹水，陳情多次狀況都不見改善，非常無奈。

屏東縣長治鄉德榮村昨夜起下起大雨，鄉公所昨天深夜已將道路圍起警戒線。記者劉學聖／攝影

屏東縣內埔鄉和興村有民宅淹水，民眾架起防水閘門也擋不住水淹進家裡。圖／縣議員李世淦提供

屏東縣長治鄉德榮村昨夜起下起大雨，雨水淹入民宅。記者劉學聖／攝影

屏東縣長治鄉德榮村昨夜起下起大雨，鄉公所昨天深夜已將道路圍起警戒線。記者劉學聖／攝影