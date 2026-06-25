聽新聞
0:00 / 0:00
影／疑因大水沖破排水管道 淡水「七條通」路面裂損多處現坑洞
新北市淡水地區上午驟降暴雨導致文化路與新生街口轉角道路損壞，初步了解是地下排水管道被大水沖破向外湧出，造成柏油裂毀形成多處坑洞，毀損面積約6平方公尺，警方已拉起封鎖線管制。
這個大型路口因匯集中山路、中山北路、文化路、文化路59巷、真理街、新生街俗稱「七條通」，下大雨導致滾滾水流沿新生街向下沖刷，路面低窪處積水約30公分，文化路與新生街口轉角路面損毀，警方已擺放三角錐、拉封鎖線警示車輛，並通知區公所派員到場處置，救護車停在附近警戒。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。