影／疑因大水沖破排水管道 淡水「七條通」路面裂損多處現坑洞

新北市淡水地區上午驟降暴雨導致文化路與新生街口轉角道路損壞，初步了解是地下排水管道被大水沖破向外湧出，造成柏油裂毀形成多處坑洞，毀損面積約6平方公尺，警方已拉起封鎖線管制。

這個大型路口因匯集中山路、中山北路、文化路、文化路59巷、真理街、新生街俗稱「七條通」，下大雨導致滾滾水流沿新生街向下沖刷，路面低窪處積水約30公分，文化路與新生街口轉角路面損毀，警方已擺放三角錐、拉封鎖線警示車輛，並通知區公所派員到場處置，救護車停在附近警戒。