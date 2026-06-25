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豪雨炸高雄傳災情 大樹區舊小火車道農路崩塌已拉封鎖線

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄大樹地區道路因雨勢持續影響，今天上午出席路基掏空崩塌情況。圖／市議員吳利成提供
高雄大樹地區道路因雨勢持續影響，今天上午出席路基掏空崩塌情況。圖／市議員吳利成提供

鋒面狂炸南台灣，高屏各地陸續傳出災情，高雄市大樹區連接久堂與小坪的「舊小火車道農路」，今天上午疑因不堪大雨連續衝擊，路面發生嚴重崩塌，部分路基遭淘空下陷，地方民代獲報後已緊急通知大樹區公所派工搶修，並呼籲行經該路段的民眾務必提高警覺。

高雄市議員吳利成表示，受到今天強降雨影響，大樹區久堂通往小坪的舊小火車道農路因排水不及、路面積水嚴重，導致道路結構受損，最終支撐不住發生大面積崩塌，現場崩塌長度約5到10公尺，柏油路面出現大範圍斷裂並往一旁斜坡滑落。

吳利成指出，當地雨勢從今天凌晨開始忽大忽小，到目前仍未停歇，且降雨強度猛烈、集中，上午發現路面地基流失後，現場已緊急拉起警示線並擺放多個交通錐阻隔，考量到該路段路面塌陷恐引發嚴重交通意外，其服務處在第一時間已通報大樹區公所，要求相關單位在風雨空檔盡速派工搶修與補強，以免發生二次事故。

他提醒，由於山區及丘陵地區雨勢持續，土石含水量已達飽和，該路段地基仍有持續弱化的風險，非必要應盡量繞道行駛，若必須行經久堂通往小坪的舊小火車道農路，務必減速慢行、注意車前狀況，以確保自身安全。

不過他也認為高雄市政府應負起農路維護責任，過去縣政府時期因地方經費充足，在道路維護品質上都比較細心，但如今縣市合併後，反而偏遠地區農路維護經費大幅縮水，導致不少地方年久失修，呼籲市府關注地方需求。

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