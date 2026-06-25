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颱風北上、鋒面加西南風夾擊 豪雨以上劇烈降雨持續到明天上午

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老天倒水！高雄時雨量破百毫米 低窪處積淹水…抽水站滿載

聯合報／ 記者巫鴻瑋徐白櫻／高雄即時報導
旗山地區抽水區已啟動抽水作業，防範區域內低窪地區長時間積淹水。圖／高雄市府水利局提供
旗山地區抽水區已啟動抽水作業，防範區域內低窪地區長時間積淹水。圖／高雄市府水利局提供

受颱風米克斯外圍環流與強烈西南風夾擊，南台灣今天掀起劇烈雷雨，高雄旗美山區首當其衝，滯留雨帶連續狂炸超過6小時，其中旗山區更記錄1小時104毫米的「破百」時雨量，3小時累積雨量達185毫米，已達大豪雨劇烈降雨等級，導致旗山局部低窪地區出現積淹水災情。

高雄市政府水利局目前已經啟動防汛應變機制，旗山轄內溪州、鯤州等抽水站自凌晨起便運作，緊盯水情全力抽排。

水利局表示，受到颱風外圍環流引進的西南風雨帶影響，旗美山區降雨時間長且強度極高，為防範災情擴大，旗山地區的抽水站均已嚴格依循標準作業程序及集水井操作水位進駐，其中溪州抽水站及鯤州抽水站於今天凌晨起，因應現流水位飆升，已陸續機動啟動所有抽水機組，截至目前為止仍維持滿載運作，全力協助地方排除道路積水。

水利局指出，在遭遇此類短歷時強降雨時，瞬間降雨強度往往會大於城市排水系統的既有保護標準，在此極端水情下，即便所有的防汛排水設施與抽水機組均正常運作，市區局部道路仍可能出現短暫積水現象。

不過只要後續雨勢稍有減緩，累積的積水大多能透過現有排水系統迅速退去，水利局將持續密切監控外圍環流帶來的雨情與即時水情，機動調整全縣防汛應變作為，也提醒低窪地區市民提高警覺注意防災。

旗山地區抽水區已啟動抽水作業，防範區域內低窪地區長時間積淹水。圖／高雄市府水利局提供
旗山地區抽水區已啟動抽水作業，防範區域內低窪地區長時間積淹水。圖／高雄市府水利局提供

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